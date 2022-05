Fernando Cillóniz: “Decir que la producción del agro bajará un 40% es exagerado”

Fernando Cillóniz, empresario agrícola, considera una “exageración” las previsiones de una caída de la producción, así como la escasez de los fertilizantes. No obstante, sí reconoce que los fertilizantes se ofrecen con precios elevados y por lo tanto, las importaciones se han visto reducidas porque son menos accesibles.

¿El Perú atraviesa una crisis y escasez de fertilizantes?

Le llamamos crisis al incremento de precios internacionales en fertilizantes, así como hay incremento de precios de combustibles o de alimentos, como el trigo, el maíz, la soya, etc; allí sí hay crisis. Lo que siempre digo es que una cosa es el incremento de precios y otra la escasez, y allí sí estoy en desacuerdo, puesto que hay fertilizantes, pero están caros, esa es la realidad. Eso de decir que va a bajar 40% la producción me parece una exageración que nunca lo he visto en más de 20 años que sigo al sector.

¿Usted cree que solo se limitan a hablar de urea cuando se aborda el tema de fertilzantes cuando precisamente es la sustancia más usada?

Hemos importado menos urea que el año pasado, pero hemos importado mucho más sulfato de amonio que es otra fuente de nitrógeno, la urea es nitrógeno y el sulfato de amonio también lo es. El sulfato de amonio está sustituyendo a la urea.

El aporte es similar, ya que los expertos señalan que el nitrato de amonio solo contiene 33% de nitrógeno y el sulfato de amonio el 21%. La urea tiene 46%...

El guano también aporta nitrógeno, pero mucho menos. Entonces, uno tiene que utilizar más guano para darle la dosis de nitrógeno. Los agricultores sabemos hacer la comparación: si un nutriente tiene menos contenido de nitrógeno hay que echarle más kilos para que el contenido en nitrógeno en la planta sea el correcto.

¿Qué tan accesible y usado es el sulfato por la pequeña y mediana agricultura?

De hecho está caro. Es una agricultura de costos crecientes. La urea era el más utilizado porque tiene más nitrógeno, pero algunos no la utilizábamos. El sulfato de nitrógeno se ha importado muchísimo más, pero al final debo admitir que se consume menos por el alza de costos.

Entonces, si bien para usted la urea no es vital, ¿sí podría explicarme qué tan importante es para el agricultor?

Es importante, pero es menos importante que el agua. Tener agua todo el año es algo que tenemos los agroexportadores y no tienen los pequeños productores, impacta mucho más negativamente en la productividad que en la falta de urea.

¿Han estado entrando fertilizantes?

Han entrado en menor cantidad porque está muy caro. Las empresas privadas importadoras son empresas especializadas que han estado trayendo. Dicho sea de paso, esta semana bajó la urea en el mercado mundial.

¿El Ejecutivo se precipitó en la compra de fertilizantes?

A mí me parece bien la idea de buscar urea por todo el mundo. Dudo mucho que el Midagri pueda comprarla en un mercado difícil, debido a que han sacado a los mejores funcionarios. La aprobación del DU me parece bien, en tanto subsidie a los pequeños productores necesitados. Me parecería mal si es que los caficultores acceden a toda la urea y dejan a los paperos sin urea porque el precio del café está alto en el mercado internacional. Preocupa que la corrupción opere y empiece a vender por lo bajo a quienes no lo necesitan.