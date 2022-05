Arequipa: transportistas piden reducir IGV a combustibles para aminorar su precio

El presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa (GNTC), Héctor Velásquez, sugirió que el Gobierno central reduzca el IGV al combustible como estrategia para aminorar su costo. Recordó que el diésel sigue en alza a pesar de que se implementaron medidas como el Fondo de Estabilización de Combustibles y la eliminación provisional del impuesto selectivo al consumo (ISC).

El dirigente recomendó reducir parte del IGV, que ahora es de 18%. Sostuvo que mientras el precio de barril se incremente, el Estado también aumentará sus ganancias al cobrar dicho porcentaje del impuesto.

No obstante, Velásquez sostuvo que las medidas sí ayudaron a disminuir el precio, pero que no de manera deseada. Por ejemplo, dijo que el galón de diésel debería costar en promedio S/ 22, pero con las medidas está cerca de S/ 16,50, aunque este precio subiría por la coyuntura. “El fondo de estabilización sí funciona, pero no es lo suficientemente fuerte para congelar el precio”, expresó en diálogo con La República.

Fondo no aplica a gasohol

Velásquez cuestionó que el fondo de estabilización no se aplique al gasohol (salvo el gasohol de 84 octanos). Recordó que dicho combustible en presentación de 90 y 95 octanos es el que se usa en la mayoría de ciudades.

En efecto, el decreto supremo 002-2022-EM del Ministerio de Energía y Minas, dictado en marzo, solo incluyó en el fondo a las gasolinas de 84 y 90 octanos y al gasohol de 84 octanos. Velásquez llamó la atención sobre que la gasolina se usa sobretodo en zonas comprometidas con el narcotráfico, pero no en las ciudades, donde predomina los gasoholes de 90 y 95.

De otro lado, señaló que las mesas de trabajo con el Gobierno central no tienen los avances esperados. El gremio no descarta retomar la paralización el 27 de junio si no se resuelven temas como la suba de combustibles o el cobro de peajes.