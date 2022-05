Tipo de cambio: dólar bajó 3,02% en una semana y llega a los S/ 3,659

El tipo de cambio cerró la sesión de ayer en S/ 3,659, por lo que mantiene su tendencia a la baja desde el último 19 de mayo, y en la última semana se redujo un 3,02%. Mientras que en lo que va del año registra una variación de -8,32%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Especialistas consultados por La República explican que los factores que impulsan esta tendencia son sobre todo externos.

A nivel macroeconómico, Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico, señala que se debe “al buen precio de las exportaciones de los minerales, lo que hace que ingrese más dólares a Perú; y por el otro lado, las importaciones no están llegando en las cantidades que se esperarían por el problema de los suministros”.

Por su parte, Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, explica que, si había una expectativa de fortalecimiento del dólar a nivel mundial, con la confirmación de EE.UU. de que la Reserva Federal (Fed) va a ser un poco más cauta con la subida de la tasa de referencia, “el proceso de fortalecimiento del dólar entra en suspenso y les da un alivio a las monedas en los mercados emergentes, donde se encuentra el Perú”, acotó.

Influencia local

Matías Maciel, Co-Founder & CFO de Rextie, afirma que, si bien a nivel local el clima político y social con mucho ruido continúa, muchos temores de que haya un cambio estructural en la economía se han disipado, por lo que ya no se justifica que afecte el tipo de cambio que había superado los S/ 4,00.

Por su parte, Omar Azañedo, CEO de Noncash.pe, explica que el retiro de las AFP podría influir en esta tendencia, ya que las administradoras “están cambiando sus dólares para la entrega de los fondos en soles a sus afiliados que lo soliciten, lo cual aumenta la oferta de dólares local, haciendo retroceder el tipo de cambio aún más”.

Trabajo del BCRP fue clave para controlar el tipo de cambio en los últimos meses. Foto: Andina

¿Conviene comprar dólares?

Ante este escenario, los especialistas recomiendan evitar la especulación.

“Es mejor no vender cuando el tipo de cambio está bajo porque hay un riesgo muy alto de no ganar. Quien tenga cuentas en dólares, que esté al margen, que no los cambie. E independientemente de la coyuntura, si uno tiene ingresos en soles, tratar de mantener el gasto en soles y lo mismo para los dólares”, precisa Odar.

Uno tiene que evitar la especulación, señala Maciel, pero es cierto que el tipo de cambio no se encuentra hace un tiempo en estos niveles. “Es un buen precio de compra por lo que si alguien sabe que tiene un compromiso en dólares en un futuro, y tiene la posibilidad de poder adelantar esa compra, es un buen momento para anticiparse y reservar los dólares. Así se puede ahorrar unos cuantos soles”, comenta el especialista.

Al otro lado, no es un buen momento para vender dólares, lo mejor sería esperar y ver cómo evoluciona la tendencia, finaliza Maciel.

Bolsa de Valores cerró la jornada en terreno positivo

La Bolsa de Valores de Lima cerró la sesión con ganancias en la mayoría de sus índices, anotando 14 indicadores al alza y solo 2 a la baja. Así, el índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, subió 0,90% hasta los 20.569,08 puntos.

Por su parte, el índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las acciones más negociadas en el mercado local, ganó 0,70% y se colocó en 535.71 unidades.

El sector construcción (1,31%) fue el que reportó más ganancias en la jornada. Mientras que solo servicios y electricidad registraron un retroceso de -0,16%, cada uno.

A nivel internacional, Wall Street cerró al alza con sus tres principales índices posicionados para sus mayores ganancias semanales desde mediados de marzo. El dólar cayó un 0,284% frente a una cesta de monedas globales, según dio a conocer Reuters.

Evolución del tipo de cambio en el Perú