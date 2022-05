Kilo de huevos se dispara y productores advierten cierre de al menos 30 granjas

La Asociación de Avicultores del Sur (Avisur), organización que reúne a más de 300 granjas en la región austral del país, informó que el precio del huevo de gallina se encamina a un nuevo incremento a partir de la próxima semana, debido al aumento de hasta un 50% de los alimentos para las aves.

En declaraciones recogidas por RPP Noticias, el representante de Avisur, Alex Jerí, dijo que los productores de este insumo redujeron casi a la mitad la crianza de gallinas ponedoras luego de gastar un promedio de S/ 6,70 en la producción de cada kilo de huevo, inversión que no calza con el precio puesto al público.

“El kilo de huevo en granja está a S/ 6,20, puede ser céntimos más o céntimos menos porque no son precios uniformes. Esto se debe al incremento desmesurado de la materia prima entre el 2020 al 2022, el insumo se ha triplicado”, manifestó.

En este sentido, Jerí sostiene que hay un incremento de más del 50% en insumos como el maíz y la soya, que se utiliza para alimentar a las gallinas. En 2020, los productores adquirían el maíz a US$ 192, pero ahora está en US$ 414. Igual sucede con la soya, que pasó de US$ 320 a US$ 615. Todo esto sin considerar IGV.

“En marzo, estaba a S/ 6,50, pero el año pasado cerró con un precio de S/ 4,80, perdiendo un aproximado de 0,30 céntimos diario por kilo de huevo”, dijo el dirigente.

Granjas quiebran y cierran su negocio familiar

Por tal motivo, al menos 30 granjas tuvieron que cerrar recientemente porque el negocio se volvió insostenible, advirtió Avisur. Por ejemplo, si tenían un capital para 10.000 gallinas en 2020, ese dinero hoy solo alcanza para alimentar a unas 5.500.

“Han quebrado 30 empresas familiares dedicadas a la crianza de gallinas para producir huevos, son quienes crían entre 2.000 a 200.000, entonces han ido mermando su capital. Antes con US$ 40.000 levantábamos 10.000 gallinas”, remarcó Jerí.