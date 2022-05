Minem: Inversión en exploración minera en macrorregión sur alcanza los US$ 191 millones

La Macrorregión Sur, integrada por Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Apurímac y Cusco, presentan una cartera de 23 proyectos de exploración minera cuya inversión conjunta de US$ 191 millones representa el 32,6% de la inversión global nacional, informó la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad (DGPSM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

De acuerdo con la DGPSM, Arequipa, lidera el grupo con 8 proyectos y una inversión conjunta de US$ 89 millones. Representa el 15,2% del presupuesto de exploración en esa región. Destacan el proyecto cuprífero Chapitos de la empresa Camino Resources S.A.C. (US$ 41 millones) y el proyecto argentífero Caylloma de la Minera Bateas S.A.C. (US$ 21 millones).

En segundo lugar se ubica Moquegua, con el proyecto Pampa Negra de la minera Pampa de Cobre S.A.C. y una inversión de US$ 45 millones. Le sigue Tacna con tres proyectos; Suyawi, de la minera Rio Tinto Mining and Exploration S.A.C (US$ 15 millones); Curibaya, de Magma Minerals S.A.C. (US$ 4,7 millones) y, el proyecto Corvinón, de Compañía Minera Ares S.A.C (US$ 2,3 millones). En conjunto suman US$ 22 millones de inversión.

Por su parte, Puno presenta cuatro proyectos de exploración con una inversión total de US$ 13,6 millones. Quenamari, de la minera Minsur S.A. (US$ 6 millones); Usicayos, de Palamina S.A.C (US$ 3,8 millones); Cochacucho y Mylagros, de Cori Puno S.A.C. (US$ 2,2 millones) y, Gabán, de la minera Winshear de Perú S.A.C. (US$ 1,6 millones).

En tanto, Apurímac con una inversión conjunta de US$ 12,8 millones, es representada por cuatro proyectos. San Antonio de Sumitomo Metal Mining Perú S.A. (US$ 8 millones); Tumipampa Sur, de la Compañía Tumipampa S.A.C. (US$ 2 millones); Huacullo de la minera Ares S.A.C. (US$ 1,5 millones) y, Santo Domingo, de Fresnillo Perú S.A.C. (US$ 1,3 millones).

Por último, la región Cusco con tres proyectos acumula una inversión total de US$ 7,5 millones. Los cuales se distribuyen en Crespo II, de Compañía Minera Ares S.A.C. (US$ 3,2 millones); Quehuincha, de la minera Hudbay Perú S.A.C. (US$ 3 millones) y, San Miguel, de Amg-Auplata Mining Group Perú S.A.C (US$ 1,4 millones).

Finalmente, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad resaltó en una nota de prensa que la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2022, consta de 63 proyectos a nivel nacional. Estos representan una inversión total de US$ 586 millones. Los montos declarados corresponden a los titulares mineros o empresas consignados en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) evaluados por el Minem.