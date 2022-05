Precio del dólar 2022: ¿por qué está bajando el tipo de cambio en Perú?

El dólar ha presentado una tendencia a la baja desde el último 18 de mayo (S/ 3,7730), al salir del umbral de los S/ 3,70 para cotizar en S/ 3,6590 en la jornada del jueves 26 de mayo, lo que representa una caída de 3,02%. Así, también se registra una variación acumulada de -8,32% en lo que va del 2022.

Expertos consultados por La República, disipan las dudas y nos explican que hay detrás del retroceso del tipo de cambio.

Javier Pineda, CEO de la plataforma Billex, enfatiza que la caída del billete verde obedece principalmente a la reacción de los agentes económicos a los resultados negativos que ha presentado Estados Unidos , como por ejemplo la caída del Producto Bruto Interno (PBI) hasta un 1,5% en el primer trimestre del 2022.

“Se han frenado esas políticas que se veían venir, ya que están priorizando que haya una expansión económica porque los resultados del PBI han sido los no esperados, a la baja. Como la economía no ha crecido, podrían implementar una política de incremento de tasas porque haría que el PBI no crezca”, explicó.

Efectivamente, Omar Azañedo, CEO de Noncash.pe, detalló que esto se explica en el aumento no agresivo de las tasas de referencia la Reserva Federal (Fed) de hasta 50 puntos básicos anticipados en sus minutas, publicadas este último miércoles 25 de mayo. Este resultado ha golpeado al rendimiento de los bonos americanos.

“La Fed señala que subirán gradualmente sus tasas de interés y en comparación con las economías emergentes y Europa, que ya las han subido y están por los cinco puntos porcentuales, siendo así que los bonos americanos empiezan a ser menos apreciados por ofrecer un menor rendimiento. Hablan de medidas rigurosas, pero no se da y debilita la economía americana”, explicó el experto a este diario.

No obstante, pidió tener en cuenta que el actual contexto internacional o global es de incertidumbre, cambian las expectativas del día a día, sobre todo en el mundo financiero.

En esa línea también se pronunció, César Romero, Jefe de Research en Renta4 Sociedad Agente de Bolsa, quien señala que este escenario ha sido muy beneficioso para las monedas latinoamericanas .

“Más que nada es una depreciación del dólar favorable para las monedas emergentes, ha sido algo más coyuntural de Estados Unidos, no es algo particular de Perú”, acotó

De hecho, según Bloomberg, el real brasileño lidera la fortaleza frente al dólar, con un -1,38%; le siguió el peso chileno, con un -1,03%; el sol peruano quedó en tercer lugar, con -0,82%; en cuarto lugar se ubicó el peso colombiano, con 0,45%; y el peso mexicano cerró el top cinco, con un retroceso de -0,27%.