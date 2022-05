Javier Arce: “Para mí no ha habido una segunda reforma agraria”

El nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), Javier Arce, manifestó que el rumbo a tomar para la segunda reforma agraria carece de lineamientos.

“Lo estamos analizando, lo estamos evaluando, ya que particularmente para mí no ha habido segunda reforma agraria, no hay lineamientos, no hay políticas. Y de todas maneras, conjuntamente, con el pueblo, con los campesinos y con las demás carteras, vamos a consolidar lo mejor para nuestros agricultores”, dijo en una entrevista para La República.

En ese sentido, Arce reiteró que un objetivo de su gestión será la consolidación de esta segunda reforma agraria, para lo cual aunarán esfuerzos a fin de superar la coyuntura actual de conflictividad social, crisis alimentaria y escasez de fertilizantes.

“Lo que requiere el país es la consolidación de medidas concretas en el corto plazo, necesitamos la modernización rural, sin pobreza en el campo”, añadió en otro medio local.

Finalmente, el funcionario subrayó la importancia de contar con una planta petroquímica para la elaboración de fertilizantes, por lo que se debe aprovechar un convenio de cooperación con Alemania para ejecutarla en Matarani.