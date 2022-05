Javier Arce: “En un mes tendremos los fertilizantes aquí, según los cálculos de proveedores”

Javier Arce juró como titular del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) y tendrá la tarea de liderar estrategias ante una posible crisis alimentaria, la cual es lastrada por la crisis del sector agrario golpeado por el alza de los precios de los fertilizantes. La República conversó con el funcionario para conocer más de sus futuras acciones.

Perú afronta una posible crisis alimentaria. ¿Cuál es el plan de emergencia que aplicará el Midagri para evitar eso?

He asumido el cargo el lunes y estoy comprometido con solucionar esta tremenda crisis alimentaria. En el marco del decreto de urgencia y solucionar esta crisis, también tenemos el tema de los fertilizantes; por ello en las próximas horas ya se estará evaluando con el Comité de Administración, porque todo tiene que ser transparente, para el proceso de compra inmediata. No podemos trasgredir los tiempos, porque existen aspectos técnicos-jurídicos y nosotros tenemos que, de una u otra forma, hacer las cosas bien. Llamamos a la tranquilidad. Próximamente, dentro de la operación, ya vamos a tener los fertilizantes aquí.

Cuando habla de próximas horas, ¿a cuántas se refiere?

Debe ser el día de mañana (hoy)...

¿Qué es lo que se hará mañana (hoy)?

Debemos firmar la resolución que designe a la comisión de compra, con base en el informe que emita el Comité de Administración.

¿Garantiza que con esas medidas no habrá crisis alimentaria o que el impacto sea menor?

El impacto va a ser menor, porque tenemos que sumar todas las carteras y hacer esfuerzos para que se pueda solucionar esta crisis alimentaria.

¿Cuándo concretarán la compra y en cuánto tiempo llegará el primer lote de fertilizantes?

De acuerdo a los cálculos que han dado los diferentes proveedores, el día de hoy (ayer) están informando, no creo que dure más de un mes.

¿En que llegue el primer lote?

Así es, estamos trabajando y corriendo como debe ser.

¿Cómo se hará el proceso de compra? ¿Será de Gobierno a empresa o de Gobierno a Gobierno?

Eso lo dirá el Comité de Transparencia, para que, de una u otra forma, nos informe. Pero nos convendría que sea de Gobierno a Gobierno para que se den las cosas transparentes, con solidez y sobre todo para integrar un trabajo mancomunidad con los demás países. Necesitamos romper los esquemas de la burocracia para que haya una voluntad política y rapidez.

¿Tampoco me podrá decir cómo es que se va a dar la distribución de los fertilizantes?

Yo no le podría decir, el comité emitirá su informe y de acuerdo a eso también informaré a la PCM y al presidente de la República para que los temas de compras sean por transparencia y altamente calificados.

¿Cuándo se emitirá este informe del que tanto habla?

A más tardar debe ser entre mañana (hoy) y pasado (jueves), se está evaluando de manera multisectorial.

¿La urea será gratis o con un costo social?

Justamente tenemos reunión en las próximas horas. Eso se está evaluando para que, de una u otra forma, mi cartera tome las decisiones correctas. Yo acabo de asumir y estoy tomando nota de todos los avances. Está el dinero, está la voluntad, está el comité de compra, pero tenemos que evaluar qué es lo que se va a ofrecer a nuestros agricultores (...) La urea será entregada en calidad de donación (gratis) a los productores agrarios.

Se destinaron S/ 348 millones para esta compra, lo cual solo cubre el 25% de las hectáreas agrícolas. ¿Cómo se va a satisfacer el otro 75% de la demanda? ¿Cómo se van a adquirir los fertilizantes restantes, porque el decreto de urgencia solo habla de nitrogenados? Se habla de un proyecto de ley al Congreso.

Está en la agenda conversar con el ministro de Economía y con el señor presidente de la República, para ver cómo le damos la forma, si es a través de esa gestión que usted señala (proyecto de ley) y se puede, de una u otra forma, concretar el pedido.

¿Cómo buscará concretar el proyecto de la política de seguridad alimentaria que se inició en junio del 2021? ¿Sabía usted que existía una estrategia y un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria?

Necesitamos de una política de seguridad alimentaria. Mi visión como ministro es que pronto se pueda consolidar el proyecto de una petroquímica en el Perú. Le pongo en conocimiento que estoy evaluando el proyecto existente con el Gobierno alemán en Matarani, ya que debemos aprovechar el gas del Perú.

¿Usted va a convocar a todos los gremios agrarios? Lo digo por su antecesor que no se llevaba muy bien con algunos de estos líderes?

Los gremios siempre serán convocados. Trabajaremos con ellos que son los que más conocen la realidad los problemas y también las soluciones. Las puertas estarán siempre abiertas para ellos, para un trabajo articulado. Además, hemos exigido a los funcionarios del Midagri (Senasa, Agro Rural y Agroideas) para que cuando los alcaldes y las diferentes instituciones y organismos le presenten un problema, ellos puedan conjugar su sector para poder apoyarlos. Muchas veces los sectores están desconectados.

¿Se sentará a conversar con Clímaco Cárdenas?

Me voy a sentar con todos.

¿Cuál es su experiencia en el sector agrícola?

Yo soy gestor de proyectos. Conozco el tema agrícola porque vivo con los agricultores, con las comunidades campesinas, con los ronderos, sé de sus necesidades. Coordino bastante con los frentes de defensa, con lo arroceros, maiceros, algodoneros, y como profesional puedo aportar mucho para mi país. Solo les pido un poco de tiempo y verán los resultados positivos.

Ya que habla de necesidades, ¿cuáles son las necesidades que tienen actualmente los agricultores?

Necesitan un Estado que les atienda, que les apoye, que les capacite. Un Estado que solucione sus problemas y que tenga las puertas abiertas para poder arreglarlos y, sobre todo, en este caso vamos a apoyar a los productores para que ellos puedan hacer sus propias plantas de procesamiento; además de exigir al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que les pueda apoyar con el tema energético porque muchas veces ellos están con energía eléctrica monofásica y nosotros vamos a explicar que haya temas trifásicos para que puedan desarrollar sus empresas.

A propósito de ello, ¿cómo va a reencaminar la segunda reforma agraria que parece una estafa para algunos?

Lo estamos analizando, lo estamos evaluando, ya que particularmente para mí no ha habido segunda reforma agraria, no hay lineamientos, no hay políticas. Y de todas maneras, conjuntamente, con el pueblo, con los campesinos y con las demás carteras vamos a consolidar lo mejor para nuestros agricultores.