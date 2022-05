MEF: ministro Oscar Graham participa en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, participa en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial 2022 (WEF, por sus siglas en inglés), en la ciudad de Davos. Después de dos años, el encuentro reunirá a más de 2.500 líderes mundiales entre políticos, hombres de negocios, líderes académicos y de la sociedad civil.

El ministro Oscar Graham forma parte de la comitiva oficial peruana que participa en el Foro de Davos, el 24 y 25 de mayo, y que está encabezada por la primera vicepresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y de la que forma parte también el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo.

Como parte de la agenda y de las actividades del fórum internacional, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas sostendrá reuniones con Guy Parmelin, Consejero Federal que encabeza el Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación; Stuart Chambers, presidente de la empresa Anglo American; y, así como Jay Collins, Vice Chairman of Banking, Capital Markets and Advisory (BCMA) at Citigroup.

Shock de precios postpandemia

El ministro Graham participó en el panel “Absorbing the Commodity Shock”, donde junto a Anil Agarwal, director ejecutivo de la empresa Vedanta Resources Plc; Arancha Gonzalez Laya, Decana The Paris School of International Affairs (PSIA); Benedikt Sobotka, chief executive officer de Eurasian Resources Group Sàrl; y, Muhammad Lutfi, minister of Trade del Ministry of Trade of Indonesia, dialogaron acerca de los shocks de precios que han afectado a insumos y bienes claves de la economía como petróleo, fertilizantes y alimentos, lo cual ha generado presiones inflacionarias y la necesitad de tomar medidas para amortiguar su impacto.

Asimismo, asistirá a distintas reuniones de alto nivel donde se tratan temas de la actualidad internacional, como el “Encuentro informal de Líderes Económicos Globales: Previniendo una nueva recesión”, y las mesas de discusión tituladas “Acelerando la Transformación Digital en Latinoamérica” y “Ampliando los Horizontes por Asociaciones Económicas entre las Américas y el Asia – Pacífico”, entre otras.

Foro Económico Mundial 2022: agenda

La Asamblea Anual del Foro Económico Mundial 2022 girará en torno al tema: “La Historia como un Punto de Inflexión: Políticas Gubernamentales y Estrategias Empresariales”, teniendo en cuenta el momento geopolítico y geoeconómico de las últimas tres décadas y del contexto de una pandemia única en un siglo.

Los líderes abordarán los desafíos humanitarios y de seguridad urgentes mientras avanzan simultáneamente en las prioridades económicas, ambientales y sociales de larga data, al tiempo que refuerzan los cimientos de un sistema global estable. En ese sentido, la reunión, llevada a cabo en la ciudad de Davos proporcionará un entorno para intercambiar puntos de vista, obtener nuevas perspectivas y avanzar en soluciones.