Plantean que las AFP no cobren comisiones si hay rentabilidad negativa

En un contexto donde los fondos de pensiones han tenido significativas caídas producto de la negativa rentabilidad, sobre todo en el fondo 1 que acumula cinco meses de pérdidas, desde el Congreso se presentan iniciativas para que estos escenarios adversos no sean asumidos solo por los afiliados, sino también por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Así, el congresista Carlos Zeballos del grupo parlamentario Perú Democrático presentó el último 17 de mayo un proyecto de ley que busca establecer que las pérdidas de los fondos se compartan entre las AFP y afiliados, además plantea regular las comisiones y permitir que los afiliados participen en sus directorios y en los de las empresas en que inviertan las administradoras.

El detalle

De acuerdo al proyecto de ley, que deberá ser analizado por la Comisión de Economía del Congreso, se propone que las AFP no cobren comisiones cuando la rentabilidad de cualquiera de los fondos sea negativa.

“Las pérdidas del fondo de pensiones causadas por los riesgos de mercado, por las crisis financiera internas o externas o por cualquier causa, serán asumidas por igual por los afiliados y las AFP”, precisa la propuesta legislativa.

Luis Mendiola, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, señala que es una propuesta bastante sensata y que es similar a lo que se adopta en otros países, no obstante, precisa que aún deben realizarse precisiones en el texto final para que no se malinterprete y pueda cumplir con su objetivo.

“Faltan bastantes precisiones. Es un documento que está lleno de buenas intenciones, pero el asunto es la reglamentación”, mencionó el catedrático, y añadió que la situación actual amerita una medida de este tipo, dado el malestar de los afiliados a las AFP.

La iniciativa legislativa también plantea que la comisión tenga un componente fijo, el cual cubriría los costos reales y deberá ser regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); y un segmento variable, el cual sería en función al desempeño o rentabilidad de los fondos. Es decir, “si la rentabilidad es baja, la comisión será proporcionalmente baja; si la rentabilidad es alta, la comisión será más alta, con la salvedad de que su aplicación combinada con la comisión porcentual mínima debe ser menos onerosa que la vigente”.

Finalmente, se plantea que se permita que los afiliados tengan a un representante en los directorios de las AFP y en aquellas empresas en las que las administradoras tienen derecho a tener directores.

Los datos

Iniciativa. En el 2017, AFP Integra propuso al Congreso un esquema de comisión por desempeño, pero a la fecha no se ha aprobado.

Utilidades. Las AFP registraron ganancias por S/ 553 millones 58.600 al cierre del 2021.