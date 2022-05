Fernando Villarán: “El Código del Trabajo es importante, pero tiene que ser consensuado”

El exministro de Trabajo Fernando Villarán, que actualmente dirige y enseña el curso Economía Política Contemporánea, hace un balance del mercado laboral y sobre las medidas que debe impulsar el Gobierno para recuperar los empleos formales.

El Ministerio de Trabajo ha presentado un anteproyecto del Código del Trabajo. ¿Cuál es su apreciación?

Ahorita estamos en una especie de catástrofe laboral, porque con la pandemia se han perdido 1 millón de puestos de trabajo adecuados y aumentó la informalidad, que antes estaba en 70% y ahora en 80%, el cual es uno de los porcentajes más altos de América Latina. La tarea principal del Gobierno y del Estado es crear más empleo y luego mejorar los beneficios sociales. Esta propuesta es más de cómo les damos más derechos a los trabajadores, pero nos estamos quedando sin trabajadores. ¿Quién resuelve ese problema de que no haya más trabajo y empleo? No nos olvidemos de que se llama Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; me da la impresión de que la ministra se ha quedado con la primera parte, del Trabajo, y no se ha fijado mucho en la Promoción del Empleo, eso tiene que ser parte de una legislación laboral completa.

PUEDES VER: Gremios conformes en que se tenga un Código de Trabajo

Pero ¿el Perú debe contar con un Código del Trabajo?

De hecho, tiene que ser. El procedimiento adecuado es que haya pasado por una discusión en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Cuando estuve de ministro, estuve cerca de aprobar una legislación laboral completa porque le dimos bastante peso al CNTPE, donde están empleadores, trabajadores, Estado y la sociedad civil; ahí es donde tiene que desarrollarse el máximo de consenso y de ahí enviarse al Congreso. Para mí eso sería una condición fundamental, que tenga la aprobación de todos los miembros del CNTPE, y si tiene un respaldo muy fuerte, el Congreso no podrá cambiarlo mucho porque los actores sociales están de acuerdo. El Código del Trabajo es importante, pero tiene que ser consensuado.

También se busca institucionalizar el incremento de la RMV.

Esta discusión debe darse en el Consejo Nacional de Trabajo, ya que ahí se pueden debatir todos estos elementos y llegar a un acuerdo, porque al final la RMV es algo que debe beneficiar a los trabajadores y tener el acuerdo de los empleadores. Trabajadores mejor pagados significa consumidores que van a consumir más; es decir, el mercado se va a dinamizar más y nos conviene a todos, incluidos los empresarios. Un empresario moderno no puede estar en contra del aumento del sueldo mínimo, porque aumentan el mercado y la demanda.

PUEDES VER: Empresarios de Gamarra solicitan sesión extraordinaria a alcalde de La Victoria por invasión de ambulantes

¿Qué debe hacer el Gobierno para que el empleo formal se recupere?

No solo se debe volver al esquema anterior a la pandemia, sino diversificar nuestra economía para que haya más empleo formal adecuado. Desgraciadamente hemos apostado por la minería como la gran panacea, muchos están orgullosos de ser un país minero, pero la minería, si bien trae divisas, exportaciones e impuestos, no genera mucho empleo. Lo que genera más trabajo son los sectores industriales, exportaciones de valor agregado, servicios de tecnología; esos son los que generan empleo en todo el mundo y desgraciadamente esos sectores no se han movido desde la pandemia. Hay que hacer políticas que signifiquen diversificar la economía y generar nuevo empleo. Todavía esas políticas no las veo en función. Por el lado informal, lo que se necesita es un apoyo masivo a las mypes, agricultura familiar, a la pequeña agricultura y a los trabajadores independientes para que vayan aumentando su productividad; eso tampoco se ha hecho.

¿Se debe dar un nuevo bono? ¿Qué políticas hay que aplicar para reducir la pobreza?