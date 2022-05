Cobre repunta hasta su mejor nivel en dos semanas, pero con recelo por China

El cobre anotó este lunes su mejor progreso en más de dos semanas. en gran medida gracias a la baja de inventarios y la debilidad del dólar en la mayoría de mercados del mundo.

No obstante, las ganancias se vieron menguadas por la reducida demanda que arrastran los confinamientos en China, principal consumidor del metal rojo en el mercado internacional.

Según informó el portal Reuters, a las 1004 GMT (05:04 a.m. hora peruana), el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,4% a US$ 9.464 la tonelada.

Así, los precios del metal, utilizado en las industrias de la energía y la construcción, habían alcanzado anteriormente los US$ 9.532, su nivel más alto desde el 5 de mayo.

“Los principales temores se han incorporado a los mercados de metales, que se están asentando”, dijo Tom Price, analista de Liberum, refiriéndose al aumento de la demanda tras el levantamiento de los confinamientos, la guerra en Ucrania y las subidas de las tasas de interés en Estados Unidos.

Incluso si China suaviza las medidas de confinamiento y trata de estimular el crecimiento, el período más fuerte para la demanda de metales metales -normalmente, el segundo trimestre- ya ha pasado, dijo Price.

“El estímulo en China ahora es realmente una historia para 2023″, reiteró la fuente. Además, los inventarios en los almacenes registrados en la LME cayeron en 3.525 toneladas a 171.075 toneladas.

Cobre: inestabilidad de existencias

Las órdenes de compra canceladas representan el 46% del total de las existencias, lo que sugiere que en los próximos días saldrá más metal de los almacenes de la LME.

La debilidad de la moneda estadounidense abarata las materias primas en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que podría impulsar la demanda.

Por su parte, el aluminio de referencia ganaba un 1,5% a US$ 2.989 la tonelada, en parte debido a la cobertura de posiciones cortas por la preocupación de las bajas existencias. El precio alcanzó anteriormente los US$ 2.998, su máximo desde el 5 de mayo.

Entre otros metales básicos, el plomo sumaba un 0,6% a US$ 2.173 la tonelada, lejos de un máximo de dos semanas de US$ 2.195. El zinc subía un 1,6% a US$ 3.768 la tonelada, el estaño bajaba un 0,9% a US$ 34.350 y el níquel cedía un 4,7% a US$ 26.655.