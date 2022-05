Lagarde asegura que las criptomonedas “no valen nada” y deberían ser reguladas

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, sostuvo que las criptomonedas “no valen nada” y deberían regularse para evitar que las personas especulen con ellas a partir de los ahorros de toda su vida.

Lagarde, quien antes ya tuvo fuertes críticas a las cirptomonedas mientras estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo a la televisión holandesa que le preocupan las personas “que no entienden los riesgos, pues lo perderán todo y se sentirán terriblemente decepcionadas”.

PUEDES VER MEF aprueba nueva operación de endeudamiento externo por US$ 500 millones con BIRF

Las declaraciones de la funcionaria ocurren en medio de tiempos volátiles para los criptomercados, con las monedas digitales Bitcoin y Ether registrando pérdidas en la línea del 50% por debajo del pico del año pasado.

No contento con ello, el mercado de monedas digitales enfrenta un escrutinio más estricto por parte de los reguladores preocupados por los peligros que puede representar para el sistema financiero en general.

En esta línea, la titular del BCE aseguró sentirse escéptica sobre el valor de las divisas, comparándolas incluso con el euro digital del BCE, un proyecto que podría aterrizar en los próximos cuatro años.

“Mi muy humilde evaluación es que no vale nada, no se basa en nada, no hay un activo subyacente que actúe como un ancla de seguridad. El día en que tengamos la moneda digital del banco central, cualquier euro digital, lo garantizaré, por lo que el banco central lo respaldará y creo que es muy diferente a muchas de esas cosas”, manifestó, ofuscada.

Especialistas del BCE ya han dejado por sentada su preocupación. Fabio Panetta, miembro de la Junta Ejecutiva, dijo el mesa pasado que las criptomonedas “están creando un nuevo salvaje oeste”, por lo que trazó un símil con la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008.