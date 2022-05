Ministra Betssy Chávez, sobre autógrafa de ley que libera la CTS: “Van a haber buenas nuevas”

Puede ver la entrevista en LR+ Economía, dando clic aquí: Entrevista a la ministra, Betssy Chávez.

—¿Está todo preparado para la suscripción, esta noche, de la autógrafa de ley que permite el retiro de los fondos de pensiones?

—Sí, en efecto. El día de hoy a las 06:30 pm. vamos a estar en el gran comedor de Palacio de Gobierno. Se ha invitado a los diferentes autores y también coautores de la norma, justamente a la congresista Digna Calle, así también al congresista Roberto Kamiche. Va a ser un poco complicado tener a todos los parlamentarios que pudieron participar en este evento tan importante porque están en semana de representación. Entonces se les ha cursado con antelación el documento a fin de que ellos puedan venir el día de hoy aquí a Lima. Asimismo, se va a abonar en un primer momento hasta una UIT, es decir S/ 4.600; pero esto va a ser después de presentar la solicitud ante la AFP. Estamos hablando más o menos del mes de julio. Julio y agosto va a poder ser de una UIT, y en el mes de septiembre va a poder ser hasta 2 UIT. Eso para darte una referencia. Es para todos los afiliados sin excepción, ya sean aportantes activos o ex aportantes.

—¿Qué es lo que determinó técnicamente para que el Ejecutivo dé luz verde a lo que el Congreso aprobó?

—Como ustedes tienen conocimiento, nosotros al momento que llega una norma, pasa para ver si se observa o no. En este caso entendemos que el MEF ha dado el visto bueno y por esa razón se está promulgando la norma.

—Si el Ejecutivo observaba la autógrafa, atendiendo a las recomendaciones del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y la misma Asociación de AFPs, seguramente el Congreso lo aprobaba por insistencia. ¿Por eso el Ejecutivo se adelantó?

—En el Congreso nos presentaron varias normas sobre liberación de fondos. Algunas daban un monto ilimitado, un tema más complejo. Entonces en pleno debate se empezaron a hacer textos sustitutorios, a considerar algunos argumentos de un proyecto de ley y de otro porque entenderás que diferentes bancadas presentan en este tema algún tipo de propuesta. Y ya hemos visto también que el Congreso ha aprobado, nosotros hemos observado e igual lo han aprobado. Entonces no sé si sea del todo cierta tu afirmación, pero lo que sí consideramos importante es que éste era un pedido de toda la ciudadanía. Estamos en momentos críticos y responde estrictamente a medidas excepcionales.

—Estamos hablando de la posibilidad de un retiro en un contexto donde las AFP, como negocio, tienen ganancias. Sólo el año pasado, las AFP han registrado ganancias por más de S/ 553 millones, sin embargo, los fondos que administran las AFP están perdiendo, en un contexto internacional complicado. ¿Es un buen momento para retirar los fondos de pensiones, cuando hay un descenso en el valor de los fondos de pensiones?

—Lo que te puedo decir es que es un buen momento para dar medidas excepcionales. Lo estamos pasando en todo el mundo. Tenemos una situación muy compleja. Reitero: al ser una medida excepcional, estamos tomando esta decisión y esperamos que la situación pueda mejorar, además que ojo: el tema es facultativo, que nuestros ciudadanos sean conscientes de que no se va a sacar el dinero para ir y comprarte un televisor; que puedan en todo caso invertir, poder generar el autoempleo, que puedan ser conscientes de ello. Ese sería el llamado a la reflexión de la ciudadanía.

—Varios sectores recomendaron que el Ejecutivo observe la autógrafa de ley porque podría generar mayor inflación en el país, y además sólo se estaba ayudando a un pequeño grupo de personas que tiene un fondo para jubilación. ¿Por qué no haber tomado en cuenta parte de las recomendaciones de estas distintas entidades que precisamente advertían el riesgo de tocar estos fondos previsionales?

—Primero que estamos ante una norma de carácter facultativo. La norma no está obligando a ningún ciudadano a que retire sus fondos. Aquí entra mucho el tema de poder reflexionar. Ahora, desde el primer retiro de fondos de AFP, siempre hemos tenido posición de un cierto sector. Somos muy respetuosos de la posición que tienen. Sin embargo, en este retiro, por una razón estrictamente excepcional, estamos coincidiendo con el Congreso porque así no lo aprobemos nosotros, el Congreso lo va a hacer. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es poder recoger una medida excepcional y desde este espacio y desde cualquier otro, igual entiendo que el día de hoy el Presidente de la República lo que va a dar a conocer es que la ciudadanía pueda hacer uso facultativo de esta liberación de sus fondos, pero que pueda utilizarlo ya sea para poder invertir, para autoempleo, pero no que se gaste en televisores, en cosas que finalmente se va a ir el dinero al agua. Entonces es importante llamar a la reflexión de la ciudadanía.

—Es importante a tener en cuenta que es un retiro facultativo; es decir, la persona puede decidir si retira o no su dinero en función de sus necesidades, pero también se habla de la desnaturalización del Sistema Privado de Pensiones con este nuevo retiro. Porque ya hubo retiros anteriores que sí han impactado en la cantidad de dinero que mueven las AFP con la finalidad de buscar rentabilidad de esos fondos. ¿Qué va a pasar con el sistema privado de pensiones hacia futuro, ministra?

—Ya con el Decreto de Urgencia 034 del anteaño pasado, el 2020, de abril, se establecía el retiro extraordinario. Ya estamos ante el sexto retiro. Recuerdo en la comisión presidida por Carmen Omonte del anterior Congreso que se había formado ya algún informe importante sobre qué va a pasar tanto con el Sistema Privado de Pensiones como con el sistema público, y creo que el debate debe ser retomado urgentemente por el Congreso. Necesitamos ver qué hacemos con nuestros fondos. Quizá recoger de parte del Congreso actual este informe de la comisión Omonte y también trabajarlo con el Ejecutivo. Yo estuve revisando mensajes de la ciudadanía que me decían que su rentabilidad había bajado de un mes a otro. En algunos les salía dos mil soles de rentabilidad, y después les salía solamente S/ 1800 y después seguía rebajando. Entonces tampoco nos han apoyado mucho las AFP. Las AFP han generado un impacto en la ciudadanía de que no están siendo justas porque han ido perdiendo rentabilidad. Entonces creo que el tema ahora mismo debe tratarse en el Congreso y sería recomendable tomar en consideración lo avanzado en la comisión Omonte sobre el tema del sistema privado de pensiones y el sistema público.

—Hay una recomendación de la Defensoría del Pueblo que señala que en momentos de crisis el Estado debería identificar con mayor claridad posible a los sectores de la población que requieren de mayor ayuda. En ese sentido, ¿es posible que el gobierno analice, prepare ayudas a las familias con mayor vulnerabilidad para hacer frente a la escalada de precios, a través, por ejemplo, de una transferencia económica de algún nuevo bono?

—Estamos trabajando desde diferentes sectores. En el sector Trabajo, nosotros en el mes de agosto estamos inyectando S/ 320 millones para subsidiar las planillas de jóvenes entre 18 a 29 años de pequeñas y de micro empresas, a fin de que no sean despedidos. Este subsidio llegaría hasta un 50% del salario. Creo que es un tema sumamente importante porque ahora sobre todo que hablamos tanto del empleo juvenil, del impacto que tiene, va a poder apoyar a que no sean despedidos porque vamos a subsidiar hasta en un plazo de 6 meses; y creo que ese tema es importante decirlo. Asimismo, desde Lurawi Perú (que antes era Trabaja Perú), nosotros estamos en conversaciones de una demanda adicional con el MEF para poder hacer que este programa de trabajo temporal pueda generar mucho más empleo en intervenciones inmediatas tales como mantenimiento de lugares turísticos, el pintado de fachadas con temática del lugar. Algo así como se hizo en Antioquía, aquí en Lima, en Huarochirí; y convirtieron un lugar que antes no estaba habitado, no era una zona turística a donde la gente podía ir y tomarse fotografías, hacer pequeños negocios, emprendimientos. Entonces esos temas los estamos abordando ahora desde Lurawi Perú, y creo que nos ayudaría mucho poder generar empleo temporal, porque estamos hablando de mano de obra no calificada, pero además desde nuestra Dirección de Empleabilidad estamos certificando a las personas al final de la actividad inmediata. Eso te podría adelantar.

—De otro lado, ministra, usted habló ayer de acabar con la precarización del empleo en el país ¿Por qué se habla de eliminar la precarización del empleo? ¿Qué es lo que el Perú tiene suscrito con la OIT respecto a este tema y por qué la tercerización es nociva en el país?

—Nosotros hemos suscrito el Convenio 100 de la OIT, y nos habla de que no podemos tener discriminación salarial. Entonces, si dos personas realizan el mismo oficio en una empresa, no pueden tener diferentes salarios. Es una contradicción a todas luces. La figura de la tercerización en nuestro país existe desde el año 2008. Sin embargo, algo es la ley y otra cosa es el reglamento. Y ese reglamento le había sacado la vuelta a la ley. Nosotros cuando emitimos el Decreto Supremo este año limitando la tercerización... (ojo: no eliminándola, pero sí limitándola) es por aspectos muy claros. Cómo es posible que tengamos empresas en el Estado que nos contrata el servicio de seguridad, y claro, la empresa tercerizada cobra por cada señor de seguridad S/ 3500, digamos. Pero al de seguridad le pagan el mínimo vital. Entonces algo está mal. Nosotros no podemos decir “ah, mira qué bien la empresa tercerizada”, pero está quitándole finalmente al trabajador. Eso no es justo. Igual pasa con un grueso sector, en este caso de las contratistas de las empresas mineras. Porque la tercerización ha sido más utilizada por las empresas mineras en el país. Han hecho lo mismo: tenemos en planilla en Cuajone alrededor de 1500 a 2000 de trabajadores de la empresa, pero el grueso, la mayor cantidad (unos 2500 a 3000) son contratistas. [...] Pero cumplen la misma función. Cómo es posible. ¿Y por qué lo permitimos? Entonces ahí tenemos que empezar a ordenar las cosas porque si no este tema nunca va a acabar. Y, ojo: en Ecuador han eliminado la tercerización. Yo creo que fue un sistema más rígido, pero nosotros no lo estamos eliminando, nosotros lo estamos simplemente limitando porque consideramos que hay un hecho totalmente injusto y se ha normalizado en el país. Entonces finalmente algunos colegas congresistas que salen a defender su posición de que nosotros desde la cartera de Trabajo estamos mal porque no deberíamos de cambiar el tema de tercerización; nosotros les decimos qué intereses defienden ellos. Porque nosotros estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, pero creo que están defendiendo a sus sponsors que finalmente les financian cierto tipo de campañas.

—Tenemos preguntas del público. ¿Nos preguntan si el Ejecutivo va a firmar la autógrafa de ley que libera la CTS? Nos preguntan insistentemente en redes sociales qué decisión tomará el Ejecutivo respecto a la Compensación por Tiempo de Servicio y la posibilidad de liberarla hasta diciembre de este año.

—La próxima semana.

—¿La próxima semana el Ejecutivo daría luz verde a la liberación de la CTS?

—Nosotros tenemos todavía una reunión pendiente, pero si quieren que les adelante algo, la próxima semana se va a tener ya noticias claras sobre el tema. No desesperen. A mí también me tienen aquí en casa mis padres con el tema de la CTS. Yo les digo “por favor, un poquito de paciencia, unos días más, pero lo vamos a resolver”. Estamos sacando el día de hoy lo de la AFP y les pido unos días más, no desesperen, van a haber buenas nuevas.

—”Van a haber buenas nuevas”. Lo que significaría entonces que el Ejecutivo sí le daría luz verde a la posibilidad de retiro de la CTS. De otro lado, en el Congreso se la tienen jurada. Fuerza Popular presentó una moción de censura contra usted. Pero ¿cree que fue suficientemente escuchada y fundamentalmente fue convincente en sus repuestas durante la interpelación en el Congreso?

—Vamos a partir por colocar algunas cosas que considero que son importantes indicar. A mí me interpelan formulándome 17 preguntas, lo que se denomina pliego interpelatorio. En las 17 preguntas, 14 están referidas a la huelga de controladores aéreos – Corpac y las otras preguntas están referidas a temas de Servir. Sobre los controladores aéreos, yo respondí en el Pleno y les indiqué que el Ministerio de Trabajo no autoriza ni prohíbe huelga. Nosotros vemos requisitos de procedencia de la comunicación, los cuales fueron cumplidos. Al momento que se da la huelga salvaje, nosotros de inmediato declaramos la ilegalidad. Ese es el formato que a nosotros nos exige la norma. Nos dicen “pero ¿qué hicieron para impedir la huelga?”. Cinco extraprocesos; o sea, cinco veces nos sentamos a conversar desde la comunicación de la huelga con Corpac empleador y con Corpac sindicato, y no resolvieron. Pero cinco veces nos sentamos para reunirnos y hablamos con ellos. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Secuestrarlos?, no podemos hacer eso. El derecho a la huelga es un derecho fundamental que parece que este sector desconoce de su propia Constitución. La Constitución del año 93 donde colocan el derecho a huelga, quizá obligados, pero lo colocan. Entonces yo no puedo ir contra un derecho fundamental. Pero no me entendieron, y ¿por qué no me entienden?, porque el día que estoy respondiendo respetuosamente sus preguntas, no estaban al frente, el salón estaba vacío. Solamente ingresaron para el debate, pero ya con su documento pidiendo la censura. En el momento que me presentan la censura el día de ayer, leo el documento y en el punto 6 hablan sobre la tercerización y hablan sobre el anteproyecto del Código Laboral, pero en ningún momento me preguntaron sobre esos dos temas. Jamás me preguntaron en las 17 interrogantes sobre tercerización y código laboral. Lo que a mí me hace colegir y tener legítimas dudas de que no me han interpelado y no pretenden censurarme por el derecho a huelga o el tema de Servir. Pretenden censurarme por la defensa de los trabajadores y haber limitado la tercerización; y reitero: con esto afectar a los sponsors de ciertos sectores políticos que les financian las campañas, y además por presentar el anteproyecto del Código laboral. Porque no quieren debatir en el Congreso el anteproyecto del código laboral, porque ahí se van a desnudar los verdaderos intereses de ciertos sectores. Quieren legislar a favor de los empresarios y en contra de los trabajadores. Así no es. Eso no lo vamos a permitir.

—Como se sabe hay consensos en los diferentes sectores de manera tripartita para este Código del Trabajo. De otro lado, ministra, nos preguntan en las redes ¿qué va a pasar con las personas que están afiliadas a la ONP? ¿Habría la posibilidad de que haya ciertos retiros de los fondos de la ONP para aquellos que están en sistema nacional de pensiones?

—El tema necesariamente lo tendríamos que conversarse con el Ministerio de Economía y Finanzas. En todo caso yo le voy a trasladar la pregunta que estás realizando, me parece a mí importantísima. Tenemos un grueso sector de la población en este sistema de pensiones también, pero no puedo dar una opinión adelantada. Me gustaría antes poder conversar con el señor ministro sobre este tema.

—En caso de que usted sea censurada, ¿cuál va a ser su actitud y qué es lo que estaría pensando el gobierno respecto a un recambio en el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo?

—Nosotros hemos tomado con mucha tranquilidad tanto la interpelación como la censura. El presidente siempre ha indicado esto: todo nuestro trabajo que realizamos y el tema de la confianza es de carácter temporal. No existen ministros eternos, no existe esa figura. Lo que sí consideramos es que tiene que haber es una sola línea de acción y nuestra línea de acción es en favor y en defensa de los trabajadores, y para eso hemos emprendido dos caminos. Por un lado, de una vez organizar la difusa normativa laboral en nuestro país. Ahí hay dos ejemplos: la tercerización y el anteproyecto del código laboral. Y por otro, sumamente importante es la promoción del empleo. Y en la promoción del empleo se nos viene estos 320 millones de subvención básicamente para los jóvenes. En el otro aspecto, con Lurawi lo que estamos haciendo es poder cambiar los criterios de focalización y los hemos hecho de manera positiva; y si el año pasado cerramos con 250 mil empleos, este año pretendemos cerrar con 300 mil empleos. Lo que puedo decir, es que ya sea que yo me quede o no esté en la cartera, la persona que va a continuar con el trabajo tiene que tener una línea clara de acción a favor de la clase trabajadora. Vamos a seguir nosotros luchando y conversando con diferentes congresistas para que puedan comprender cual es la verdadera razón de la censura y esperamos que ellos puedan entender en amplitud este tema.

—Si usted tuviera en frente a la congresista Patricia Chirinos, ¿qué le diría usted en respuesta a lo que ella dijo durante el momento de la interpelación?

—Yo ya se lo dije a Patricia: que la llamo a la reflexión, que nosotros tenemos la tarea histórica de ser ejemplo de los que nos van a suceder y que cada acción que nosotros tomemos va a quedar grabada en la historia. Yo la voy a llamar a la reflexión. Yo nunca respondo con insultos. Ella sabe. Y entiendo que ahora que haya un cambio de actitud, y que finalmente el Congreso de la República sea el espacio democrático para debatir. Si alguien no sabe debatir y prefiere insultar, que la ciudadanía y la opinión pública pueda observar ese actuar.

—Muchísimas gracias. ministra Betssy Chavez por estar en LR Más Economía.

—Muchas gracias, Rumi. Muchas gracias a todas las personas que nos vienen escuchando a estas horas de la mañana, y les doy u fuerte abrazo y que tengan un excelente viernes. Aprovecho este espacio para indicarte que el día de hoy vamos a presentar un proyecto de ley que es la reforma del artículo 90 de la Constitución para que dentro de los requisitos para ser congresista se incluya el examen psicológico y psiquiátrico. El día de ayer tuvimos un evento denominado la salud mental en la función pública, y creo que este tema va a ser importante. Vamos a ser pioneros en el mundo incluyendo el tema de salud mental en nuestro país. 4 millones de ciudadanos tienen un problema de salud mental y solamente el 20% recibe tratamiento. Creo que este tema es vital y asumámoslo nosotros como funcionarios de manera responsable.

