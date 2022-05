Exportaciones no tradicionales crecieron más de 25% en el primer trimestre del 2022

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 4.407 millones en el primer trimestre del 2022. El resultado significa un incremento de 25,2% en relación al mismo periodo del 2021, cuando llegó a US$ 3.521 millones, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Tan solo en marzo, los envíos de productos no tradicionales totalizaron US$ 1.458 millones. La cifra es superior en 32,9% a los US$ 1.097 millones obtenidos en el mismo mes del año previo. De acuerdo con el BCRP, el avance se explica por un crecimiento de 23% en el volumen y de 8,1% en el precio promedio.

En el tercer mes del año, se registraron mayores ventas de uvas frescas (94,4% respecto al mismo mes de 2021), arándanos (135,1%) y filete de pescado congelado (89,6 %), entre otros. Mientras que en el primer trimestre, lo que más se vendió al exterior fueron las uvas frescas, arándanos y productos de zinc, cuyos crecimientos anuales fueron de 21,5%; 122,7% y 61,4%, respectivamente.

Exportaciones no tradicionales a marzo del 2022. Foto: BCRP

Buen desempeño en la región

El BCRP también informó que el Perú tuvo el segundo mejor desempeño en las exportaciones tradicionales de la región, solo detrás de Brasil, en el periodo acumulado de 12 meses a marzo último, con una expansión de 30,1%.

“En los últimos cinco años, a marzo de 2022, el Perú lidera el crecimiento de exportaciones no tradicionales en los países de la región, con una tasa de expansión promedio anual de 7,2%. Este resultado se explica por los mayores embarques de productos agropecuarios (principalmente frutas), textiles, químicos, pesqueros y siderometalúrgicos”, indicó el BRCP en una nota de prensa.