Arequipa: se negocia una tercera adenda con supervisora de Majes II

La reactivación del mega proyecto Majes Siguas II, seguirá en compás de espera. Ahora está pendiente la reactivación de la labor del consorcio Supervisor Especializado Majes II SAC. Arturo Arroyo, gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), explicó que si no reanudan la supervisión, la Cámara Andina de Fomento (CAF) no les desembolsará los US$ 48 millones necesarios para el quinto desembolso en favor de la concesionaria Cobra.

Este pago debe realizarse a los 15 días de que se firme la adenda 13, entre el Gobierno Regional de Arequipa y Cobra, por ello Arroyo indica que se debe tener asegurado el dinero. “La CAF nos obliga a que la supervisión esté activa para darnos el dinero del quinto desembolso”.

Sin embargo, Autodema está en plenas negociaciones con las consorciadas de la supervisión: Nippon Koei y Nippon Koei Latin American. El funcionario calculó que las reuniones culminarían en un mes y que lo más probable es que se produzca una nueva adenda con dichas empresas . “Es para definir con claridad las actividades que van a realizar durante estos cuatro años que falta el proyecto”, respondió.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) firmó los contratos por US$ 11 millones 495 mil 563 con el Supervisor Especializado Majes II SAC en diciembre del 2015 por el tiempo de construcción del proyecto. “Lamentablemente, según el supervisor ya vencieron los plazos. Nosotros como concedente tenemos que reclamar muchas cosas”, advirtió Arroyo.

Hasta el momento se firmaron dos adendas con la supervisora denominadas “extensión de servicios” que suman en total US$ US$ 2 millones 497 mil 530 y que el GRA viene cancelando. Esto muy aparte del monto inicial que ya se canceló en 90%. Y es que los contratos N°1 y N°2 no contemplan prórrogas al original y que en caso sucedan eventos mayores no previstos se indica que se firmarán adendas.

Consultado sobre si la nueva adenda implicaría más pagos, Arroyo dijo: “eso estamos justamente negociando”. El funcionario indicó que no puede dar más detalles debido a que están en plenas conversaciones. Con ello no hay fecha próxima para la firma de la adenda 13 con que se reanudaría los trabajos del megaproyecto agroindustrial.

Dinero de quinto desembolso

Arturo Arroyo sostuvo que es primordial tener el dinero para hacer el quinto desembolso para entregarlo a Cobra, caso contrario podrían cometer incumplimiento y se activaría la caducidad. El gerente de Autodema, explicó que al firmar prematuramente la adenda 13, la concesionaria ampliará sus garantías de fiel cumplimiento en los 15 días siguientes y luego el GRA tiene la obligación de pagar los US$ 48 millones.