Óscar Zea sobre compra de fertilizantes: “No hay plata, no hay suficiente dinero”

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Óscar Zea, señaló que los S/ 348 millones 887.735 aprobados para la compra de fertilizantes nitrogenados fueron determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la falta de presupuesto.

“Nuestros técnicos han conversado y se han reunido con técnicos del MEF y determinaron ese acuerdo. No hay plata, no hay suficiente dinero, lo que ustedes conocen eso es lo que hay”, refirió el también congresista en diálogo con RPP.

Cabe precisar que el monto establecido en el Decreto de Urgencia N.º. 013-2022, publicado en El Peruano este jueves 19 de mayo, es inferior a los S/ 950 millones presupuestados inicialmente.

En ese sentido, precisó que el monto asignado también incluye los gastos de logística como embarcación y transporte.

Sobre los procesos de adquisición, Zea señaló que el Midagri convocará a que se presenten los países que quieran venderle al Perú, ya que hasta el momento refirió no saber qué países serán los que han presentado proforma alguna.

“Vamos a adquirir a quienes nos ofrecen a menor costos y menor tiempo, porque la campaña agrícola no puede esperar. Esperamos que hayan buenas propuestas”, acotó.

No reconoce a Conveagro

En otro momento, el titular del sector no reconoció a Climaco Cárdenas como presidente de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), al señalar que el susodicho “no representa a nadie”.

“Hay un mequetrefe, hay un señor que dice que representa a los gremios, a los agricultores, no representa a nadie. Hay un señorcito que anda hablando mal del Ministerio. Ese señorcito no existe, aemás no presenta a nadie”, se refirió despectivamente a Cárdenas al ser consultado por las proyecciones que el líder gremial realizó respecto a la compra de fertilizantes.

En respuesta, Cárdenas rechazó las declaraciones de Zea y pidió la su renuncia.

“Debo condenar esas declaraciones, vamos a exigir a todas nuestras organizaciones agrarias la salida del ministro que ha llevado a peor crisis histórica del sector estatal”, señaló.

“Es increíble que un ministro pueda tener ese tipo de calificativos no solo a Clímaco Cárdenas. Aquí, verdaderamente cualquier tipo de ojeriza que pudiese tener por cuestionamientos técnicos que hacemos sobre este descabezamiento del Ministerio, este sin rumbo, este sentir que se ha vuelto el ejercicio de la segunda Reforma Agraria en manos del profesor Zea”, acotó.