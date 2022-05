Dirigentes de Manseriche niegan toma de Estación 5 del Oleoducto Norperuano para el 20 de mayo

Luego de que el dirigente awajún Ismael Pérez anunciara que tomarán por la fuerza la Estación 5 del Oleoducto Norperuano (ONP) este viernes 20 de mayo en reclamo de mejoras sociales y económicas derivadas de la actividad petrolera en sus territorios, representantes del distrito de Manseriche deslegitimaron las declaraciones del líder indígena.

“Desmentimos a Ismael Pérez que pretende engañar al Estado diciendo que van a cerrar el oleoducto. No necesitamos que nos mienta o que hable en nombre de Manseriche. Ismael Pérez no es dirigente, no está elegido por el pueblo”, señaló un dirigente en un video difundido en la página de Facebook Siete Pueblos Originarios.

PUEDES VER: Ministerio de Energía y Minas objeta licitación que realiza Perupetro

El representante también resaltó que las comunidades de Manseriche acordaron invitar a representantes del Ejecutivo para el lunes 23 de mayo. Asimismo, se comprometió a brindar las garantías necesarias a la comitiva del Gobierno.

En la víspera, Ismael Pérez afirmó en RPP que “van a cerrar totalmente la estación 5 apagando el motor. Todo se va a paralizar para que no exista pase en la Estación 5″, a causa del incumplimiento de los acuerdos firmados por el Ministerio de Energía y Minas.