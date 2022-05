¿A cuánto ascendieron las utilidades de las AFP en el último año 2021?

En los últimos días, varios usuarios han reportado considerables pérdidas de sus ahorros previsionales provocadas por la rentabilidad negativa que vienen arrastrando los fondos de AFP por el contexto internacional.

Asimismo, en esta coyuntura hay incomodidad de los afiliados con las AFP, ya que señalan que, a pesar de las pérdidas que vienen teniendo en sus fondos, las administradoras igual realizan el cobro de comisiones respectivo a sus clientes.

Incluso la ex congresista Rocío Silva Santisteban, reportó que de febrero a mayo de este año ha perdido más de S/ 6.780. “Me acerco a la jubilación y el fondo cada vez más pequeño. Me ha llegado hoy una circular diciendo que no me preocupe, que así es a veces como en el 2008 y que pasará...”, expresó a través de sus redes sociales.

Utilidades en el 2021

De acuerdo a data de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las AFP registraron ganancias por S/ 553 millones 586 mil al cierre del 2021, lo que representa un incremento del 10,5% frente al 2019, año prepandemia. Además, significó un 33% más que el 2020, cuando sumó S/ 414 millones 224 mil.

A detalle, Prima AFP fue la que más ganó al cerrar el año pasado con utilidades por S/ 187 millones 753 mil, un 39,46% más que el 2020 y de 28,99% comparado con niveles antes de la COVID-19. Le siguió Profuturo con S/ 165 millones 929 mil, que representa un crecimiento de 49,56% respecto al 2020 y de 13,12% frente al 2019.

Por su parte, AFP Integra fue la tercera con más ganancias al registrar una cifra de S/ 147 millones 14 mil, por lo que superó en 15,15% al año anterior. No obstante, fue la única que no logró superar los niveles prepandemia y se ubicó en 13,82% por debajo del 2019, cuando registró S/ 170 millones 580 mil. En tanto, Habitat reportó utilidades por S/ 52 millones 889 mil (+29,08% frente al 2020 y +36,26% respecto al 2019).

De acuerdo al reporte de la SBS, las ganancias de las AFP por las comisiones que cobran a sus afiliados ascendieron a S/ 1.186 millones. Mientras que la rentabilidad de patrimonio (ROE) fue de 20%.