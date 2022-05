Proinversión promovió en España proyectos de saneamiento por más de US$ 1.300 millones

Proinversión presentó en Madrid (España) su portafolio de proyectos de agua y saneamiento que requiere inversiones por más de US$ 1.300 millones que beneficiaría a más de 4 800 000 peruanos en 12 regiones del país. Ello lo hizo en la conferencia Global Water Summit 2022.

De los 13 proyectos, destacan aquellos proyectos maduros del portafolio como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Maldonado (US$ 59 millones), con adjudicación prevista para el cuarto trimestre de 2022 y Obras de Cabecera y Conducción de Agua para Lima (US$ 480 millones), cuya convocatoria a concurso de proyectos integrales también se estima para la segunda mitad del año.

Además, se resaltaron las iniciativas privadas PTAR Huancayo (US$ 172 millones) y PTAR Chincha (US$ 73 millones), cuya declaratoria de interés se prevé para el primer semestre de 2023.

Al mismo tiempo, se anunciaron nueve proyectos de saneamiento en proceso de maduración, cuyo monto de inversión aproximado es de US$ 592 millones, entre los que destacan el proyecto Sistemas de Desalinización y Alcantarillado de Talara y Paita (US$ 130 millones), PTAR Tarapoto (US$ 105 millones) y PTAR Trujillo (US$ 122 millones), entre otros.

De otro lado, la delegación de Proinversión, conformada por su director ejecutivo, Rafael Ugaz, y el director de proyectos, Ernesto Zaldívar, sostuvieron reuniones bilaterales con empresas de reconocida trayectoria que mantienen interés por participar en los procesos que son parte del portafolio y cuya ejecución asegura un alto impacto social en nuestro país, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible.