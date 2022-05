ARCC: exdirectora ejecutiva Amalia Moreno no fue avisada sobre su relevo

Esta mañana, se publicó la resolución suprema N° 140-2022-PCM, que disponía la salida de Amalia Moreno de la dirección ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). El sucesor designado es Robert López López.

En diálogo con RPP Noticias, la ahora exfuncionaria reveló que el Gobierno no le informó anticipadamente sobre su relevo, y que más bien se tuvo que enterar a través de la publicación en el Diario El Peruano.

En efecto, Moreno Vizcardo había firmado unas horas antes el contrato con la empresa China International Water & Electric Corp. para que formule el diseño y ejecute obras para proteger a la población aledaña a la quebrada Huaycoloro (distritos de Lurigancho y San Antonio de Chaclla) en la época de lluvias.

“Creo que no hacía mucha diferencia el hacerme una llamada o llamar al despacho del premier y decirme ‘ya no queremos contar contigo’. No hubiese pasado absolutamente nada. Me dirigí por tierra a Tumbes desde Chiclayo para hacer otra actividad de trabajo. Si me hubiesen comunicado ya estaría en Lima entregando el cargo”, refirió.

Asimismo, dijo sentirse satisfecha por el trabajo realizado por el bien de las poblaciones vulnerables ante el cambio climático. Amalia Moreno ocupaba el puesto desde octubre del 2019, designada durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

“Como funcionaria pública me toca respetar las decisiones de gobierno. Mi cargo es de confianza y creo que hemos hecho grandes cambios en la gestión y estamos muy orgullosos del trabajo realizado”, precisó Moreno.