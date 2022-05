Crisis de refinados en el mundo llevan a Aramco a registrar ganancias récord

Aramco, considerada la empresa más rentable del mundo, vio sus ganancias más que duplicadas gracias la escasez internacional de capacidad de refinados, luego de registrar US$ 10.200 millones en beneficios antes que intereses e impuestos, frente a los US$ 4.400 millones de similar periodo anterior.

Los resultados financieros del gigante mundial de crudo, publicados el pasado lunes, no han superado a los números de las operaciones de exploración y producción -que registraron US$ 70.000 millones beneficios antes de impuestos-, pero suponen un cambio significativo para la unidad, deficitaria a lo largo de 2020.

Según informaron medios de ese país, el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, ha achacado los elevados costes de los combustibles a la falta de capacidad de refinado y no a la escasez de crudo.

Cabe resaltar que la estatal saudí está haciendo grandes apuestas para expandirse en el refinado y la producción de bienes como la pintura y los plásticos. En 2020, gastó US$ 69.000 millones en la compra de una participación del 70% en el fabricante de productos químicos Saudi Basic Industries Corp.

Oriente Medio es una de las pocas regiones que está añadiendo capacidad de refinado. Aramco está aumentando la capacidad de su planta de Jazan, de 400.000 barriles al día, lo que le permitirá enviar gasóleo a Europa desde la planta del Mar Rojo.

Aramco también desarrollará una capacidad de 4 millones de barriles diarios para transformar el crudo en productos químicos, según declaró el Príncipe Abdulaziz en una conferencia en Bahréin.

Aramco: resultados récord por la guerra

Aramco informó también un aumento de más del 80% con respecto a sus beneficios netos, superando las expectativas de los analistas y estableciendo un nuevo récord de ganancias trimestrales desde su salida a bolsa. En marzo, había adelantado que su beneficio de todo el año pasado se duplicó con creces debido a la continua subida de los precios del petróleo, impulsada por la invasión rusa de Ucrania, las inminentes sanciones de la Unión Europea sobre el petróleo ruso y la perspectiva de un suministro más ajustado.

El gigante saudí dijo que los ingresos netos aumentaron un 82% hasta los US$ 39.500 millones en los tres primeros meses del año, frente a los US$ 21.700 millones del mismo periodo del año anterior. Según informó Reuters, varios analistas pronosticaron unos ingresos netos de US$ 38.500 millones.

El trimestre clave de Aramco se produce en medio de un trimestre destacado para las grandes petroleras, que se están beneficiando de una fuerte subida de los precios del petróleo y el gas. Aramco dijo que sus ganancias se vieron impulsadas por la subida de los precios del crudo, el aumento de los volúmenes vendidos y la mejora de los márgenes de las actividades derivadas.

“Durante el primer trimestre, nuestra expansión estratégica en el sector downstream siguió avanzando tanto en Asia como en Europa, y seguimos desarrollando oportunidades que complementan nuestros objetivos de crecimiento”, dijo el presidente y consejero delegado de Aramco, Amin Nasser, en el comunicado de resultados del domingo.