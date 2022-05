Conoce qué electrodomésticos básicos necesitas si te vas a mudar solo por primera vez

Mudarse solo por primera vez es una experiencia retadora y enriquecedora. Sin duda, una de las tareas más importantes es priorizar la compra de artículos esenciales. Por eso, Linio presenta los artículos de hogar más pedidos y recomienda cinco básicos para esta etapa.

“En el último mes, las ventas en artículos del hogar han crecido en un 46%, siendo televisión, muebles, línea blanca, electrodomésticos, colchones, artículos de cocina y comedor y home improvement las categorías con mayor crecimiento este 2022,” según Jason Huertas, Director Comercial de Linio Perú.

Además, el ejecutivo afirmó que el perfil de usuario de la categoría hogar son millennials de 25 a 35 años, quienes están buscando, principalmente, independizarse y mudarse a su primer departamento.

A continuación, cinco artículos indispensables para tu primera mudanza, según recomendación de Lineo.

1.- Juego de dormitorio:

Hoy en día, existe una tendencia donde los clientes buscan productos que vienen en combo por una simple razón: es un pack ya listo para el hogar y a un precio cómodo. Ahorro de tiempo y dinero. Además, estos juegos incluyen tarima, colchón, respaldo, almohadas y hasta mesas de noche.

2.- Lavaseca:

Lavar y secar tu ropa no tiene por qué ser un problema. Las lavasecas son muy útiles pues combinan el lavado y secado de ropa en un mismo artefacto. Además, de ahorrarte dinero, también será ideal al no ocupar mucho espacio. Así, no tendrás que tender la ropa. Además, muchas de ellas cuentan con funciones como reducción de arrugas, eliminación de alérgenos, entre otros.

3.- Freidora de aire:

Quizás ya has escuchado de este producto, pues es muy útil, y además de freír los alimentos de manera saludable (sin necesidad de aceite) a través de aire caliente, puedes preparar miles de recetas en tiempo récord. La mayoría se programan y se detienen una vez se acaba el tiempo. Asimismo, las airfryer consumen menos energía que un horno y son más fáciles de limpiar.

4.- Refrigeradora:

Juega un papel fundamental en la cocina. Gracias a la regulación de temperatura que ofrece, los microorganismos se ven disminuidos, conservando los productos en su interior por más tiempo. Si tu presupuesto o el tamaño de tu departamento no te permite adquirir una refrigeradora, una gran opción para vivir solo es un frigobar.

5.- Amplificador de internet:

Este dispositivo sirve para ampliar la cobertura de tu red doméstica de manera económica. Con este producto tendrás wifi en todos los rincones de tu nuevo hogar, por lo que llegará a las zonas débiles donde uno quiere llegar. Además, es un dispositivo simple y sencillo de usar.

Conoce los favoritos de los peruanos

Los productos de hogar más vendidos de la plataforma Linio son: televisores LG, roperos de 6 puertas Amarula, juegos de comedor Casia de 6 sillas, juegos de dormitorio Forli, licuadoras Oster, lavadoras Daewoo, taladros atornilladores Bosch y sierras de mesa Stanley.