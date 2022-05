La mina Cobriza se vende o los terrenos regresan a la comunidad de San Pedro de Cori

“Hemos enviado un documento al gobierno central pidiendo que se ratifique la venta de la mina Cobriza a la empresa Sprott-Cobre de los Andes para terminar con el engaño y la corrupción”, informó la alcaldesa de San Pedro de Coris, Yanet Meza Aguirre en diálogo con Larepublica.pe.

Anotó que los pobladores ven con expectativa y esperanza la propuesta del fondo de inversión canadiende Sprott, a través de Cobre de los Andes SAC , para la compra-venta de la unidad minera Cobriza.

Pero, indicó que hay desconfianza por 13 años de fracasos en la venta de la mina. “Esta vez los comuneros han dicho se vende o se cierra la mina. Si no hay venta, no van a permitir la continuidad de la mina cuya vigencia está por concluir. Solo permitirán que entre una empresa nueva, no a las liquidadoras, no a Corporación Minera Cobriza, creada por algunos trabajadores”.

Meza subraya que la gente se ha dado cuenta que fue un gran error aceptar la liquidación en marcha, pues eso solo supuso corrupción. “En 13 años de proceso, todos los liquidadores se han dedicado a generar más deuda y no a la venta. Todos han prolongado el proceso de liquidación y se han enriquecido. Las liquidadoras han hecho mucho dinero, mientras la deuda crecía. A los trabajadores les pagaban el 70 % y el 30% era para deuda”, explica la alcaldesa.

Por eso, en una reciente reunión con el liquidador. Cuando este les dijo que en caso no se venda la mina, verían la forma de vender algún activo para pagar la concesión minera, le han dicho que no lo van a permitir.

“Simplemente han decidido que ellos van a retomar sus terrenos que fueron expropiados en su momento por el gobierno para ser entregados a la Cerro de Pasco Corporation. Recuperaran las tierras para obras públicas, para producción agrícola, pero no para explotación minera”, dice Meza.

¿A qué se debe esta posición tan drástica? La alcaldesa de San Pedro de Coris indica que el proceso de liquidación ha creado conflicto entre los pobladores y los sindicatos mineros y enriquecido a las liquidadoras mientras el pueblo no recibe Canon, ni regalías mineras.

Yanet Meza anotó que su confianza en la propuesta de Cobre de los Andes es porque han visto que Sprott es una compañía seria. “Además, hemos visto más de 60 personas que han estado viniendo constantemente a la zona minera, revisando las reservas mineras, las estructuras. Incluso vinieron técnicos de Hyundai para ver el manejo de relaves, del tema ambiental. Esta empresa parece seria”, anota.

Los ingenieros Brandon Gaspar, Cris Grainger, Jean Fort y Torsten Danne verificaron la proyección minera y geológica del yacimiento de cobre, el 25, 26 y 27 de abril.

La Junta de Acreedores ha convocado a reunión los días 17 de mayo, primera convocatoria, y 20 de mayo, segunda convocatoria para aprobar la propuesta de compra por 22 millones de dólares realizada por Cobre de los Andes.

“Las 11 comunidades, unos 1,500 comuneros, han acordado movilizarse y permanecer en vigilia en la unidad minera. Si ven que la venta no se produce, procederán a retirar la licencia social y tomar posesión de sus terrenos”, advierte la alcaldesa.

Yanet Meza señala que desconfian de la posición de Doe Run Cayman en la Junta de Acreedores. “Doe Run Cayman es la incógnita. El Ministerio de Energía y Minas ha informado que va a ratificar la venta. Esperamos que los acreedores laborales también ratifiquen la venta. Pero, Doe Run ha venido actuando de mala fe, una empresa desagradecida con el pueblo que les ha permitido enriquecerse. Si se cierra Cobriza, el único responsable será Doe Run Cayman”.

Por eso, señala, los pobladores han enviado un memorial al gobierno del presidente Pedro Castillo. “El gobierno debe mostrar su autoridad para que la inversión privada continúe en nuestro distrito. En un momento en que hay oposición a la inversión minera en las Bambas, en Cuajone, donde la gente se opone a las minas, tiene el caso atípico de San Pedro de Coris que tiene la voluntad de ratificar la venta y explotación de la mina”.

Yanet Meza subraya que con la venta de la mina, en principio, volverá la paz social al distrito y se dinamizará la economía en toda la región. “Nuestra convivencia con la minería volverá a sus momentos buenos, volverán el canon, las regalías mineras, el impuesto predial.