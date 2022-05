FAO advierte posible crisis alimentaria para más de 15 millones de peruanos

La representante de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Perú, Mariana Escobar, advirtió de una posible situación de seguridad alimentaria en nuestro país que afectaría a 15,5 millones de peruanos.

En diálogo con Canal N, la experta precisó que este escenario “no se va a resolver en el corto plazo” debido a que es una cadena que arrastra hace muchos años por factores como las disrupciones del comercio exterior, los precios de los fertilizantes y la actual crisis geopolítica de la invasión de Rusia a Ucrania.

“La situación se ha agudizado de forma muy severa y eso está teniendo un impacto a nivel global porque se está enfrentando una crisis de carácter energético, por un lado; por otro lado, el tema del gas, el aumento de los precios del petróleo; por otro lado, la crisis de fertilizantes y, por otro lado, el impacto que estás crisis tienen en la disponibilidad de alimentos”, señaló Escobar.

No obstante, recalcó que el Perú no está en el grupo de países que están en la peor situación, “ya que no es un importador neto de alimentos, es un gran productor de los mismos”.

En ese sentido, la especialista destacó que la seguridad alimentaría se podría agravar con el empobrecimiento creciente de la población peruana a causa de la pandemia, la inflación mundial, en especial la peruana.

“La inflación de los alimentos contribuye hacerla muy fuerte. Entonces, el panorama de lo que está pasando ahora y lo que viene en el mediano plazo es muy fuerte. El último reporte de la FAO de 2021 para Perú, dice que 15,5 millones de peruanos están en situación de inseguridad alimentaria.

Consecuencias

Mariana Escobar adelantó que esta situación “tendrá un impacto en la desnutrición crónica y en la anemia”.

De hecho, el 11,5% de niños y niñas menores de cinco años en el Perú están en situación de desnutrición crónica, con mucha más fuerza en las zonas rurales; y con la anemia con 38% en zonas rurales entre los 6 y 35 meses.

En tanto, el organismo manifestó que estará atento a la situación de la campaña agrícola ante el impacto de la escasez de los fertilizantes.

Así, detalló que la franja más crítica son los productores de la agricultura familiar, pero precisó que no la totalidad de esta es dependiente de uso de fertilizantes nitrogenados. Aunque resaltó que este rubro del agro si contribuye mayoritariamente con los alimentos en la mesa.

“Poco menos de la agricultura familiar es altamente dependiente de la materia de fertilizantes, pero eso afectaría una porción muy importante de la producción de alimentos que llegan a nuestras mesas todos los días. Poco más de la mitad de la producción de la agricultura familiar es lo que llega a nuestra mesa a diario”, explicó.

Medidas

Escobar pidió al Gobierno a tomar medidas de corto, mediano y largo plazo, pero puso énfasis en la extensión de los programas sociales.

“En esta emergencia desde la FAO recomendamos el fortalecimiento de los canales de protección social. Por ejemplo, el programa de Qaliwarma que es el canal de distribución más potente de alimentación, hay que fortalecer (...) Sabemos que la situación fiscal del país tampoco está fácil, pero si hay que distribuir más alimentos en ese canal. Fortalecer los bonos entregados en los programas de protección social, porque los expertos ya dicen que debemos atender esta crisis alimentaria como si hubiese habido un desastre natural”, finalizó.