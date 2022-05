Déficit fiscal anual bajó a 1,0% del PBI en abril de 2022, según el BCRP

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reveló que el déficit fiscal acumulado en los últimos doce meses continuó disminuyendo y se ubicó en 1,0% del PBI en abril de 2022, menor en 1,5 puntos porcentuales respecto al de diciembre de 2021.

La entidad monetaria indicó que esta reducción se explica, principalmente, por la recuperación de la actividad económica y la coyuntura favorable de los precios de productos de exportación, los que se han traducido en un aumento de los ingresos corrientes anualizados del Gobierno general en 1,4 puntos porcentuales del producto. El gasto no financiero del gobierno general, como porcentaje del PBI, disminuyó en 0,4 puntos porcentuales.

En abril, el sector público no financiero registró un superávit de S/ 8.163 millones, mayor en S/ 4.913 millones al registrado en el mismo mes de 2021 (S/ 3.250 millones). Ello, debido al aumento de los ingresos corrientes, en particular de los ingresos tributarios y no tributarios del Gobierno nacional.

Los ingresos corrientes del Gobierno general aumentaron en 42,8% entre abril de 2021 y 2022. El incremento de los ingresos tributarios en 40,3% se debió, principalmente, a los mayores ingresos por regularización del impuesto a la renta del ejercicio gravable 2021, y en menor medida a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de personas domiciliadas y a la mayor recaudación por el IGV. Entre los ingresos no tributarios, cuyo crecimiento fue de 57,7%, destacó el mayor nivel de ingresos producto de regalías y canon petrolero y gasífero, y de la transferencia de utilidades de ElectroPerú al Fondo Consolidado de Reservas (FCR).

Resultado económico. Fuente: BCRP

En abril, el gasto no financiero del Gobierno general aumentó en 15,3% interanual debido al mayor gasto del Ejecutivo y, en menor medida, de los gobiernos regionales y locales.

De enero a abril de 2022, se registró un superávit fiscal de S/ 15.794 millones, frente al resultado positivo de S/ 2.914 millones del mismo periodo de 2021. Por estacionalidad, se observa —en general— superávit fiscal en los primeros meses del año.

El aumento de los ingresos corrientes del Gobierno general en 30,2% con relación a igual periodo de 2021 reflejó los mayores ingresos tributarios con similar variación, y los no tributarios en 30,4%.

Los gastos no financieros del Gobierno aumentaron en 3,4% respecto a enero-abril de 2021, en las tres instancias de gobierno, y según rubros, en la adquisición de bienes y servicios, otros gastos de capital y remuneraciones, en tanto que disminuyeron las transferencias corrientes y la formación bruta de capital.