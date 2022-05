Petroperú: sostenibilidad de empresa estatal en riesgo por injerencia política

El último jueves 12 de mayo, el gobierno autorizó, mediante decreto de urgencia, inyectar US$ 750 millones a Petroperú con el fin de garantizar el abastecimiento de combustibles en el país. Esta medida económica de corte extraordinario constituye no solo un espaldarazo a la actual administración de Petroperú, sino un claro mensaje de enmendar lo que hizo la administración anterior, aquello que meses atrás llevó a la petrolera estatal al borde del colapso financiero.

Deterioro del buen gobierno corporativo

El deterioro del buen gobierno corporativo de Petroperú tuvo su punto de inflexión durante la administración de Hugo Chávez. En octubre 2021 se suscribió el contrato con Heaven Petroleum, que fue seriamente cuestionado debido a que esto se diera a días de la visita de funcionarios de Petroperú y el dueño de Heaven Petroleum al presidente de la república. Un primer aviso.

En el verano del 2022, específicamente el 28 de febrero, la sociedad auditora Price Waterhouse Coopers (PwC), que estaba en negociaciones con Petroperú para auditar sus Estados Financieros del 2021, decidió dejar sin efecto su propuesta debido a que la empresa pretendía incluir una cláusula de confidencialidad sin tiempo de caducidad. Fernando de la Torre, en ese momento gerente de finanzas, amenazó con abrir juicio a PwC debido a estas discrepancias.

Hugo Chávez Arévalo presentó su renuncia en marzo al directorio de Petroperú. Foto: difusión

Como consecuencia de lo anterior, el 15 de marzo del 2022, la agencia de calificación Standard & Poor’s Global Ratings rebajó la calificación de Petroperú en moneda extranjera en escala global de BB+ a BB, debido a que su «liquidez y flexibilidad financiera se han debilitado». Este nivel de calificación se aplica a las empresas con mayor grado de incumplimiento y se denomina también como “bonos basura”. Así, el precio de los bonos de Petroperú en el mercado secundario perdió 25% de su valor y a esto se suma el alza de precios en el mercado internacional debido a la invasión de Rusia a Ucrania que llevó el barril de petróleo arriba de US$ 100. (ver infografía).

Este hecho dio lugar a la pérdida de confianza de los diferentes acreedores de Petroperú, lo que se expresó en la reducción de las líneas de crédito de corto plazo de la empresa y, por tanto, en su capacidad de pago de las importaciones de combustibles y a un probable desabastecimiento. Por ello la importancia del reciente DU firmado por el presidente Pedro Castillo.

Reversión de la situación

A fines de marzo, el gobierno decidió la renovación total del directorio de Petroperú, lo que se concretó el 2 de abril. El nuevo directorio está presidido por el ingeniero Humberto Campodónico. Lo acompañan Carlos Vives, Luis Gonzales Talledo, Víctor Murillo y José Olivares, así como el representante de los trabajadores Oscar Vera. Dos días después, este directorio acordó renovar a la plana gerencial, comenzando con la gerencia general que fue asumida por Cristina Fung.

De allí en más, el 12 de abril, el arranque gradual y progresivo de la Refinería de Talara de Petroperú se realizó por las empresas constructoras, Técnicas Reunidas y Cobra, que entrará en funcionamiento en octubre 2022.

Asimismo, se retomó la relación con PwC para la auditoría de los estados financieros del 2021. El 6 de mayo, después de un mes de negociaciones se levantaron las observaciones de Price. Con ello, Price ha aceptado realizar el estudio de los estados financieros de la empresa, que ya ha comenzado.

Sobre esa base, la empresa ha informado que se han retomado las reuniones con los tenedores de bonos de Petroperú. Para ello se ha designado a tres bancos internacionales (HSBC, Santander y Citybank) la organización de reuniones con los bonistas.

Problemas institucionales

Pese a estos avances, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su calidad de accionista mayoritario de Petroperú, le ha puesto la puntería al actual directorio.

Esto se puso de manifiesto en el caso del Lote 192 y la modalidad de su desarrollo.

De acuerdo con la Ley 30357 del 2015, Petroperú debe tomar esa operación y bajo su criterio podrá decidir ir solo o con un socio. Antes del cambio de gobierno, el directorio en funciones de Petroperú suscribió acuerdos con la empresa canadiense Altamesa y la reconoció como su socio estratégico para el desarrollo del ex lote 1-ab, ello luego de un extenso proceso de selección que estuvo a cargo del Bank of America.

La actual administración de Petroperú ha sometido a análisis legal -en curso- dicha sociedad. Humberto Campodónico, presidente del directorio de la estatal, ha expresado que Petroperú no puede ir solo en esta operación debido a la situación económica y financiera de la empresa y, por tanto, necesita ir con un socio. Esta posición es compartida por el Ministerio de Economía y Finanzas, el otro accionista de la empresa estatal.

La discusión de este caso fue llevado a Junta General de Accionistas (JGA) del 26 de abril por los representantes del Minem. De acuerdo con las actas de esa reunión enviadas a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el ministerio que encabeza Carlos Palacios planteó la siguiente recomendación: “Se recomienda al Directorio no aprobar ni ejecutar el contrato con Altamesa Energy relacionado con el Lote 192, sin una evaluación técnica y jurídica realizada por un estudio o por especialistas u otras entidades vinculadas al sector que no hayan tenido vínculo anterior con Petroperú”.

En opinión de diversos expertos del sector, como Aurelio Ochoa y Carlos Gonzales, el planteamiento del Minem es una clara injerencia en la autonomía de Petroperú. Según directivos de la empresa, la decisión final se tomará, de manera autónoma, una vez conocidos y discutidos los informes legales ya mencionados.

Lote 192. Lleva paralizado casi tres años, desde el 2019. Foto: La República

Cambio del directorio

Las discrepancias alrededor de la participación en el Lote 192 originó el pedido intempestivo del Minem de remoción de dos miembros del directorio de la empresa en la misma sesión del 26 de abril de la JGA. El intento no dio frutos porque el ministro de Economía, Oscar Graham, dijo que ese acto era ilegal, según pudo conocer este medio.

Dos días después, el jueves 28 de abril, cinco directores de Petroperú se reunieron con el presidente Pedro Castillo para dejar sentada su protesta por los eventos registrados en la junta del 26 de abril. Los directores asistentes a esa reunión pidieron que se respete la autonomía del directorio de Petroperú. El presidente dijo que daba todo su apoyo al directorio y reconocía su autonomía.

El 3 de mayo, el titular del Minem solicitó al presidente de Petroperú convocar nuevamente a la Junta General de Accionistas insistiendo en la sustitución del directorio de la empresa, reunión que no se ha realizado hasta la fecha. Se advierte aquí la divergencia de opiniones entre el presidente de la república y el Minem.

Por su parte, el 9 de mayo, Vladimir Cerrón y Guido Bellido pidieron desde sus redes sociales de manera expresa al presidente Castillo destituir a Humberto Campodónico por querer acceder al Lote 192 con un socio estratégico.

La última arremetida del Minem, con amenaza de destitución de por medio, buscó enfrentar a las comunidades nativas cercanas a la Estación 5 del Oleoducto Norperuano con el operador del activo Petroperú. Así, el secretario general del Minem, Wider Herrera, mencionó a una radio local que Petroperú debía cumplir con los acuerdos tomados con las comunidades de la Estación 5, “caso contrario la Junta General de Accionistas (JGA) va a generar el cambio del directorio, que por cierto ya está en camino”.

Sin embargo, Petroperú informó este viernes 13 que cumplirá con los compromisos asumidos por la empresa el pasado 3 de marzo de 2022, fecha en que suscribió dos convenios (marco y específico) de cooperación interinstitucional con la Federación Nativa Awajún del Río Apaga (FENARA) y la Organización de Pueblos Indígenas y Campesina del Alto Marañón (ORPICAM).

Mientras este fuego cruzado continúa, el sector petrolero sigue a la espera de una decisión concluyente desde Palacio de Gobierno.

Apoyo financiero a Petroperú será reembolsado en diciembre

De acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 010-2022 se aprobaron medidas extraordinarias en materia económica y financiera destinadas a mitigar los efectos adversos en la economía ocasionados por un eventual desabastecimiento de combustibles a nivel nacional. El decreto de urgencia tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

Este DU es el episodio final de la crítica situación financiera de Petroperú que, a decir de los expertos, nunca antes se había producido. Dice el exministro de Energía y Minas Gonzalo Tamayo que ni siquiera en la época de la hiperinflación de la segunda mitad de los años 80 hubo falta de liquidez en la empresa estatal para adquirir los combustibles necesarios para el abastecimiento del mercado interno.

Es menester precisar que la norma mencionada aprueba brindar apoyo financiero transitorio por US$ 750 millones y la emisión de documentos cancelatorios hasta por S/ 500 millones mensuales, a favor de Petroperú, al ser un actor importante en la cadena de abastecimiento de combustibles en todo el Perú.

El apoyo financiero de US$ 750 millones será reembolsado por Petroperú al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta el 31 de diciembre de este año, aplicándose la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) vigente a la fecha del desembolso. El mismo, será destinado únicamente para la atención de obligaciones de corto plazo que mantiene la compañía para el presente ejercicio.

En abril del 2022, la Contraloría General de la República emitió el Informe “Servicio de Control Específico # 1948-2022-CG-PROT-SCE” sobre hechos de presunta irregularidad en el proceso de adquisición de Biodiesel B-100 para el período enero abril 2022 por Petroperú.

Este informe encontró responsabilidad penal en cuatro funcionarios de Petroperú.

La clave

Mensaje. En palabras de Humberto Campodónico dirigidas a los trabajadores de Petroperú, las principales preocupaciones del directorio tienen que ver con la promoción de una gestión transparente y eficiente, la solución de los temas financieros, el avance de los principales proyectos y la estrategia de integración vertical con retorno al upstream.

Auditoría externa. Los informes de auditoría externa de los estados financieros de las empresas que tienen deudas en los mercados internacionales tienen carácter determinante para los inversionistas que las adquieren, ya sea en bonos o con préstamos, pues los proveen de una opinión autorizada sobre el comportamiento económico y financiero de la empresa.

Enfoque

Momento para el despegue de Petroperú

Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro

La invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones económicas que recibirá el primero harán que el petróleo ruso quede out. Así, los países están buscando zonas occidentales para invertir, en particular zonas poco explotadas en cuanto a sus recursos hidrocarburíferos.

Para el Perú se presenta una oportunidad única que debe ser aprovechada por Perupetro para hacer toda la promoción del caso, por ejemplo, del Lote 64 propiedad de Petroperú, como un anzuelo para traer a las medianas y grandes empresas al Perú.

Es el momento más apropiado para ser agresivos en la promoción del territorio peruano, pero localmente estamos con líos a nivel de la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú.

Es importante precisar que, según los estatutos de Petroperú, todos los acuerdos de la JGA se realizan por unanimidad, entonces si no hay coordinaciones, Energía y Minas no puede estar haciendo directamente esas funciones. Qué garantías pueden tener las comunidades si solo una parte de la junta de accionistas decide, eso no tendrían validez legal.

Es un momento bastante crítico para Petroperú, pero por los temas que tiene, si se administra bien esta situación, podría representar el despegue de la empresa. Petroperú ya tiene el lote 64, tiene el lote 192, y respecto a los lotes de Talara, el presidente Pedro Castillo ha dicho que conforme vayan finalizando sus contratos de concesión serán para Petroperú. También hay que poner orden en Perupetro y que vaya en la dirección anunciada por el presidente de la República.

Reacciones

Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas

“Si hay funcionarios que no cumplen y no resuelven, pues también hay funcionarios que pueden sustituir, porque tenemos que estar en constante avance, cambios y fortalecimiento del país”.

Humberto Campodónico, presidente de Petroperú

“Nuestro directorio está muy claro, muy claro, en afirmar que no tiene ni necesita padrinos para administrar esos retos (de la empresa) y haremos respetar nuestra autonomía en el directorio en todo momento”.

WTI alcanzó su picos en marzo, justo en plena crisis de Petroperú