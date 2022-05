Inversión en minería creció 9,2% en el primer trimestre del 2022

La inversión en minería alcanzó los US$ 1.029 millones en el primer trimestre del 2022, lo que significa un incremento de 9,2% en relación a los US$ 943 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, informó el Ministerio de Energía y Minas en la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM).

A detalle, el 46,8% de las inversiones se realizó en el subsector de desarrollo y preparación, seguido por infraestructura (24,6%), así como de exploración (15,9%), equipamiento minero (8,0%) y finalmente planta benefició que acumuló e, 1,8% de participación.

En lo que corresponde a la inversión ejecutada a nivel de regiones al primer trimestre del 2022, Moquegua se mantuvo en primer lugar con US$ 345 millones representando el 33,5% del total, debido principalmente al desarrollo de los proyectos mineros Quellaveco y San Gabriel, precisa el BEM.

La segunda mayor participación le corresponde a Áncash, con US$ 76 millones ostentando el 7,4%, región en la que resalta la Compañía Minera Antamina S.A. Le sigue Ica, con US$ 74 millones (7,2%) de la participación total, en esta jurisdicción sobresale el proyecto minero Ampliación Shouxin, el cual inició su construcción en el primer trimestre del 2021.

A nivel de empresas mineras, Anglo American Quellaveco S.A., con US$ 317 millones, continuó en el primer lugar con una participación de 30,8%, impulsado por la inversión ejecutada en su proyecto Quellaveco. En segundo y tercer lugar se ubicaron en la Compañía Minera Antamina S.A., con US$ 68 millones, y Southern Perú Copper Corporation, con US$ 61 millones, lo que equivale a participaciones de 6,6% y 6,0%, respectivamente. En conjunto representaron 43,4% de la inversión ejecutada a nivel nacional.

Inversiones mineras en marzo del 2022

Las inversiones mineras tan solo en marzo acumularon US$ 426 millones, lo que significó un incremento de 31,4% con relación a febrero, cuando alcanzó los US$ 324 millones, así como un crecimiento de 15,5% en referencia al mismo mes del 2021, que logró US$ 369 millones.

En este mes, las inversiones en planta beneficio lograron los US$ 109 millones; es decir, 27,6% más que en marzo del año previo (US$ 84 millones); en tanto, las inversiones en equipamiento minero llegaron a US$ 33 millones, lo que significó una caída de 26,8% (US$ 46 millones) respecto al mismo tiempo del 2021; por su parte, las inversiones en exploración fueron de US$ 29 millones, lo que equivale a un aumento de 11% respecto al reporte de marzo del año previo (US$ 26 millones). Mientras que las inversiones en infraestructura alcanzaron los US$ 112 millones (+38%), así como las de desarrollo y preparación que sumaron US$ 68 millones (+99,4%).