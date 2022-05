BCRP: balanza comercial registró superávit de US$ 1.069 millones en marzo

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la balanza comercial registró en marzo un superávit mensual de US$ 1.069 millones y, acumulado 12 meses, 15.000 millones 900.000 dólares, mayor al del mes anterior (15.000 millones 500.000 dólares).

Con estos resultados, las exportaciones sumaron US$ 5.748 millones en marzo, superiores en 24,1% (US$ 1.116 millones) a las de marzo de 2021, como reflejo de los altos precios del gas y los metales, y de la recuperación de la demanda externa. Las exportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 1.458 millones. Respecto a igual mes de 2021, el valor aumentó US$ 361 millones (32,9%)

Así, las ventas al exterior de cobre, zinc, molibdeno y hierro reportadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) se han complementado con reportes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para aquellas empresas que, habiendo realizado embarques, aún no los han regularizado en el ente recaudador.

Mientras que en el tercer mes del año, las importaciones ascendieron a US$ 4.679 millones, mayores en 17,0 por ciento (US$ 682 millones) a las de marzo de 2021, debido principalmente a los precios más altos de los insumos (alimentos, combustibles e insumos industriales). El índice de volumen de las mismas disminuyeron 2% respecto a marzo de 2021, principalmente por los menores volúmenes importados de bienes de capital (-7,6%) y bienes de consumo (-2,0%).

Los términos de intercambio disminuyeron 1,6 puntos porcentuales en marzo respecto a igual mes de 2021, por los mayores precios de importación (19,4%). Los precios de exportación se incrementaron 17,4% por zinc, hidrocarburos, oro y café, principalmente.