GRA pagará US$ 2 millones adicionales a supervisora por Majes Siguas II

La firma de la Adenda 13 para reactivar Majes Siguas II sigue dilatándose. En un primer momento, el gerente de Autodema, Arturo Arroyo, indicó que con la aprobación del quinto desembolso de US$ 48 millones de parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF), estaban prestos para fijar fecha y suscribir la modificación al contrato con la concesionaria Cobra.

La Adenda 13 es el cambio de la infraestructura de riego, de canales por tuberías, que implica una inversión adicional de US$ 104 millones.

Sin embargo, ahora la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, aseguró que está pendiente reactivar la labor del consorcio supervisor especializado Majes II SAC, conformado por Nippon Koei y Nippon Koei Latin American. En el 2015 se firmó contrato por US$ 11 millones 495 mil 563. “Para que yo firme la adenda 13 debe estar vigente la supervisión. Estamos esperando que me indiquen cuándo firmar con la supervisora”, indicó Gutiérrez.

Subrayó que se les hará un desembolso y que también se establecerá una especie de adenda con dicha empresa. No mencionó bajo qué nuevas condiciones. “Se necesita un tipo de adenda también con ellos, para que puedan seguir e inmediatamente podamos firmar la adenda 13″, sostuvo.

Pagos

Sobre el desembolso a la supervisora, Gutiérrez se refería a la Resolución Ejecutiva N°115-2022 del último 11 de abril, en que Autodema aprueba pagar US$ 815 718 (S/ 3 millones 213 mil 931). Esto por la cuarta cuota de una primera adenda (US$ 382 564) y una cuota de la segunda adenda (US$ 433 154). La primera adenda fue suscrita en noviembre del 2018 por US$ 2 millones 064 mil 376 con la justificación de “extensión de servicios” ante la suspensión del proyecto en 2017. La segunda es de enero 2020, durante la gestión de Elmer Cáceres, para el pago de US$ 433 154 y bajo el mismo argumento. En total al momento a pagar suma US$ 2 millones 497 mil 530.

La entidad regional cumplirá las cuotas pendientes con los recursos directamente recaudados. Arturo Arroyo de Autodema, señaló que aún no se han hecho efectivos los pagos. “Son trabajos fuera del contrato y durante la suspensión”, dijo, confirmando que son desembolsos fuera de lo estipulado en el contrato. Ante la consulta si eran necesarios estos “servicios” ante la paralización del proyecto contestó: “Así han hecho estas adendas las anteriores gestiones”.

La gobernadora indicó que en estos días se solucionarán temas con la supervisora y enviarán una carta a Cobra para fijar una fecha para suscribir la adenda 13. v

Infraestructura de Majes I

La gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez anunció que los términos de referencia para la puesta a punto de la infraestructura de Majes I están listos. Aseguró que en los próximos días se lanzaría la licitación para la elaboración del expediente técnico. Respondió esto ante la advertencia de representantes de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) de denunciarla penalmente. Resaltó que los TDR fueron revisados por los técnicos de Autodema y del MEF.