BCRP: exoneración del IGV en alimentos no reducirá los precios, solo los congelará

El Gobierno planteó la exoneración del IGV a cinco productos de la canasta básica (pollo, huevos, fideos, azúcar y pan) con el fin de beneficiar a los consumidores ante el incremento de precios; no obstante, se ha podido constatar que aún no se percibe una reducción favorable para la economía del hogar.

“Hay algunos productos que han tenido presiones fuertes de costos y no han cedido, han continuado (elevados) estas semanas. Estamos proyectando no una reducción en el precio, sino más bien, que no haya un mayor aumento”, sostuvo Adrian Armas, gerente central de estudios económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Días atrás, La República corroboró que los productos que mantienen su valor elevado son el azúcar, que oscila en S/ 3,50 y S/ 4,80 el kilo, mientras que los fideos, están en S/ 3 y S/ 5.

Solo el kilo de huevos bajó ligeramente a rangos de S/ 6,50 y S/ 7,30, aunque en la semana no salía del umbral de S/ 7,00.

En esa línea, Armas reconoció que dependiendo de cada mercado, se espera una reducción transitoria en determinados productos.