Presidenta de la Comisión de Economía: “Estamos revisando el capítulo económico de la Constitución”

La presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, Silvia Monteza, anunció que se viene revisando el capítulo económico de la Constitución Política del Perú para realizar algunos ajustes.

“En la Comisión de Economía estamos revisando toda la parte del capítulo económico de la Constitución para mejorarlo y que no se vea tanto que si no hacemos la Asamblea Constituyente no se puede mejorar la constitución política del Perú”, dijo Monteza al programa “Capítulo económico”.

La congresista indicó que esta revisión se debe porque la Constitución tiene más de 25 años y amerita unas mejoras. En tal sentido, adelantó que en un mes se podría tener un informe preliminar.

“Esta Constitución tiene más de 25 años, en su momento fue buena por motivos de que atravesamos una situación bastante crítica con el terrorismo, el narcotráfico, y cuando sacaron esa Constitución, le dieron todas las facilidades a la empresa privada para que venga a invertir al Perú; ahora son otros tiempos y tenemos que hacer algunos ajustes. Ya los abogados constitucionalistas están trabajando en eso y probablemente de acá a un mes tengamos algo avanzado”, anotó la presidenta de la Comisión de Economía.

Aunque no brindó detalles sobre los posibles cambios que se propondrán, Monteza manifestó que ello requiere un análisis de “punto por punto” para que el país salga adelante.