Precio del balón de gas se mantendría alto pese a medidas del Gobierno, advierte la SPGL

El precio del balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el mercado peruano se mantendrá alto, debido al comportamiento del precio internacional del combustible, que, según diversos estudios, continuaría al alza, advirtió en una nota de prensa la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL).

Según el gremio, el precio internacional del GLP estaría impulsado por la demanda proveniente del sector petroquímico de China, que es permanente y no estacional, así como a la oferta de Estados Unidos, que no ha reaccionado, porque las petroleras de este país han decidido no invertir en producción mientras se recuperan de los precios bajos que tuvieron que enfrentar hace algunos meses.

“Las petroleras de Estados Unidos han tomado esa decisión para vender sus actuales stocks aprovechando el actual contexto de los precios, que, como es bien sabido, han mostrado una notable recuperación. Además, están repartiendo dividendos”, refirió la SPGL.

Medidas del Gobierno desincentivado la informalidad

En lo que corresponde a la inclusión del GLP en el Fondo de Estabilización de los Combustibles (FEPC) por el Gobierno, la SPGL, señaló que la población no sintió el efecto de esa acción debido a que la banda se aplicó sobre un precio alto.

Sin embargo, destacó que la inclusión del gas licuado de petróleo a granel (GLP-G) y del gas licuado de petróleo envasado (GLP-E) en el FEPC ya tienen un efecto positivo. “El haber unido los precios del gas a granel y envasado, ha desincentivado la informalidad”, anotó.

En cuanto al incremento a S/ 25 del vale de descuento FISE el gremio precisó que este “solo llega al 29% de la población que lo requiere, y el 50% de los que lo tienen lo han dejado de usar al no contar con los recursos para pagar el diferencial, ante el aumento de los precios del GLP”.

Por ello, recomienda al Ejecutivo, “trabajar en hacer eficiente el Fondo de Estabilización con una revisión real de la banda actual, y ampliar la cobertura del Vale FISE”.