Criptomonedas: mercado perdió US$ 200.000 millones en un solo día

Las estimaciones de CoinMarketCap, sitio web de seguimiento de precios de las criptomonedas, señalan que el mercado de monedas virtuales perdió más de US$ 200.000 millones este jueves 12 de mayo .

Esto se dio en paralelo con las caídas sufridas por los principales índices de Wall Street, donde las ventas se han impuesto en las últimas jornadas, informó el medio especializado CNBC.

La gran caída en el complejo criptográfico, impulsada por el colapso de la moneda estable TerraUSD, afectó duramente a las principales fichas. Bitcoin cayó hasta un 10%, hasta los US$ 26.000, este jueves a su nivel más bajo desde diciembre de 2020, mientras que Ethereum cayó hasta un 16% y anotó los US$ 1.719, cifra no vista desde julio del 2021.

En medio de caídas generalizadas en el mercado de las criptomonedas, TerraUSD rompió esta semana su paridad con el dólar y su precio se ha hundido progresivamente, al igual que ha ocurrido con Luna, otra criptodivisa vinculada a ella, que también ha perdido gran parte de su valor.

Los inversores están retirando sus inversiones en estos valores que se han visto perjudicados por la inflación, la política agresiva de subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y por la revisión a la baja de las proyecciones económicas.