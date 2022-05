Buenaventura acelerará proyecto de oro y plata San Gabriel para producir a más tardar en 2024

Buenaventura, una de las mayores productoras de metales preciosos en Perú, acelerará la construcción de su proyecto de oro y plata San Gabriel para comenzar a producir mas tardar en el 2024, dijo el presidente de la compañía, Roque Benavides.

La empresa anunció recientemente el inicio de la construcción de San Gabriel, con la expectativa de producir en tres o cuatro años entre 120.000 y 150.000 onzas de oro anuales.

Benavides afirmó que tras la venta de la participación de Buenaventura en la mina de oro de Yanacocha —a la estadounidense Newmont Mining— la prioridad es elevar la producción de la compañía y optimizar sus actuales operaciones.

“San Gabriel es lo primero que viene y estamos invirtiendo este año una cantidad importante y luego esperamos entrar en producción hacia el 2023 o 2024″, afirmó Benavides a Reuters la noche del martes durante un foro empresarial minero en Lima.

El ejecutivo dijo que espera una inversión este año de US$ 100 millones en San Gabriel ubicado en la región Moquegua en el sur del país, de los entre US$ 400 millones y US$ 500 millones de inversión prevista en el proyecto.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, ubicado en la región Apurímac en los Andes del país, un emprendimiento que contempla una inversión global de US$ 970 millones según el Ministerio de Energía y Minas.

“En Trapiche estamos haciendo el trabajo de metalurgia para ver qué proceso vamos usar”, refirió el ejecutivo.

Buenaventura vendió en febrero el 43,65% de su participación en la mina de oro Yanacocha por unos US$ 400 millones a Newmont Mining. El acuerdo de venta incluyó la transferencia de la mina de oro La Zanja a Buenaventura a cambio de regalías sobre cualquier producción futura de este yacimiento.

Benavides dijo que la venta en Yanacocha fue parte de “una reestructuración financiera” de la firma, luego de pagar el año pasado una deuda equivalente a US$ 515 millones en medio de una disputa legal con la recaudadora de impuestos SUNAT.

“Nosotros teníamos que vender algún activo porque teníamos que enfrentar una situación financiera generada por la SUNAT en un caso de absoluta injusticia”, afirmó el ejecutivo.

La minera Buenaventura opera seis unidades mineras en Perú, como las auríferas Orcompapa, Tambomayo y Coimolache; y las de plata Uchucchacua y Julcani. La compañía tiene también una participación del 19,58% de la mina de cobre Cerro Verde, controlado por Freeport-McMoRan Corp..

Con información de Reuters