Arequipa: ahorristas afectados de Credicoop solo tienen S/ 54 millones para reflotar cooperativa

Por: Roberth Orihuela

Arequipa. Los socios afectados por la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopac) Credicoop que b uscan reflotar dicha entidad apenas han juntado S/ 54 millones de los S/ 254 millones que requieren como mínimo. Esto a pesar de que la Superintendencia Banca, Seguros y AFPs (SBS) les ha dado como plazo hasta fin de mes.

Si es que no logran el objetivo, la SBS procederá a devolver los fondos líquidos que se encontraron y luego se realizará la liquidación de los bienes incautados de Credicoop.

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, la SBS intervino todas las sedes de Credicoop a nivel nacional. A partir de esa fecha, algunos socios que tenían grandes fondos ahorrados iniciaron el proceso de rehabilitación de la cooperativa. Para ello, necesitan juntar al menos el 50% de los S/ 508 millones, que eran los fondos totales. Esto a través de las firmas y apoyo de los socios afectados.

Sin embargo, tras más de seis meses de trabajo, apenas lograron juntar S/ 54 millones, indicó el presidente de la Asociación de Socios Afectados de Credicoop, Ubaldo Tevez García, a La República. Refirió que en Arequipa tienen 2.250 firmas de al menos 5.000 ahorristas que estaban registrados en Credicoop.

“Hasta la última entrega a la SBS juntamos más de S/ 54 millones. No es ni el 30%, pero debemos seguir trabajando. Ojo que la devolución de los fondos líquidos no detiene el reflote de Credicoop, porque este es posible hasta que no se hayan liquidado todos los bienes de la cooperativa. Esperamos que para esta nueva entrega, a fin de mes, se vuelva a juntar otros S/ 50 millones en fondos”, dijo Tevez García.