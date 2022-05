Ministra Betssy Chávez: “Existe toda la mala intención de tratar de desdeñar mi imagen”

—¿Qué significa hablar de un Código del Trabajo en el Perú, en qué consiste este Código del Trabajo?

—El Código del Trabajo es un cuerpo normativo, así como existe un Código civil un Código penal, como hay una constitución, donde se recogen todas las normas en materia laboral que están difusas. Entonces, el poder Ejecutivo y el poder Legislativo han emitido durante estos últimos 30 años tanta normativa, incluso podemos ir más atrás, porque el Perú nunca tuvo un Código del Trabajo. Entonces, todas las normas que se emitieron por estos poderes del Estado han salido por su parte, por su cuenta. Entonces imagínate tú a un joven de 18 años hacia adelante, que tenga un problema en su centro de trabajo, ¿a dónde recurre? Entonces se la pasa googleando buscando información y no puede encontrar un lugar, un espacio normativo, donde ver cómo solucionar sus problemas o conflictos. Es una prerrogativa que tomamos como sector el año pasado, a través del viceministerio de Trabajo, de darle fuerza al Código del Trabajo.

—¿Se trata de una iniciativa de esta gestión?

—No es una iniciativa de nuestra gestión, sí se había discutido ya el anteproyecto del código del Trabajo en el 2006, pero se había discutido igual solo en la interna, es decir en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Ahora, lo que hemos hecho es ir a la fase 2, es decir, emitir una Resolución Ministerial para poder socializar la norma y en este momento podemos recibir recomendaciones de las centrales sindicales, de los empresarios y de toda la ciudadanía porque el objetivo es que pase al Congreso, porque toda ley de estas características tiene que salir del Legislativo. Tiene que darse un amplio debate en ese espacio también y eso nos ayuda a poder defender a los trabajadores del país.

—Es importante defender a los trabajadores porque durante el fujimorismo hemos visto que se desmantelaron muchos de los derechos laborales y es importante recuperarlos paulatinamente. Pero hay un sector de empresarios, que rechazan el Código del trabajo. ¿Por qué cree que ocurre ello?

—Nos hemos reunido tanto con trabajadores como con empleadores. Hay un sector de grupos empresariales, no puedo decir todos, que ven en el Código del Trabajo no sé si como una amenaza, pero en todo caso lo que estamos haciendo es informar, en socializar. Por eso esta etapa de socialización es importante porque cuando conversamos con un grueso del sector empresarial representados en las confederaciones que se reúnen con nosotros, nos decían que no están en contra del Código del Trabajo, pero que sí consideran que es importante el debate . Entonces, si me preguntas, a motu proprio, te diría que yo prefiero creer esa versión. Que no se está en contra del Código del Trabajo, pero sí tenemos que seguir socializando, debatiendo, porque ojo este tema lo ve el MTPE en esta etapa, vamos a socializar y de ahí todavía va a pasar al CNTPE para el consenso que siempre es necesario y de allí pasa al Ejecutivo, y del Ejecutivo recién pasa al Congreso. Son varias etapas.

—Lo que vemos es un proceso democrático, en principio, pedir las opiniones de diversas instancias, tanco trabajadores, empresarios y de gobierno. Pero dentro de este marco, en el CNTPE ¿cómo están las condiciones para que la aplicación del sueldo mínimo que ya subió desde el 1° de mayo a S/ 1.025, sea una fórmula continua, de incremento paulatino, teniendo en consideración la productividad, el crecimiento económico y también tasas de inflación que así lo ameriten. ¿Debe estar incorporado, como un mecanismo automático de actualización, el sueldo mínimo en este Código del Trabajo?

—Eres el único periodista que me ha hecho una pregunta tan vital para el país respecto a la Remuneración Mínima Vital (RMV) y justamente es el consenso tanto por trabajadores y empleadores en el CNTPE, en lo que ellos sí están de acuerdo y nosotros también -por supuesto- es que tenemos que fijar la institucionalización de la RMV, un tema que además lo estamos tratando en el Código del Trabajo , un tema que por supuesto sí tiene consenso. Así que, sí existe en este caso la buena voluntad de todos los sectores, este espacio tripartito, para que pueda ser institucionalizado teniendo en cuenta los criterios del año 2007 del CNTPE.

—En algún momento se dijo que subir el sueldo mínimo implicaba menor contratación de personal y posiblemente ahuyentaba a los empleadores a dar nuevos empleos para mas peruano. Sin embargo, lo dice un premio nobel de Economía, que elevar el sueldo mínimo no necesariamente implica menor contratación de personal. ¿Qué tiene que decir al respecto?

—En el diseño cuasi experimental que realizó el MTPE vimos como antecedentes los años 2012 y 2016 para el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Este nos mostraba, por ejemplo, que no se había generado ni más desempleo ni mayor informalidad. En esos periodos, el aumento de la RMV osciló entre 90 y 100 soles, igual ahora, el aumento es de 95 soles, entonces no tendrían porque generarse temores que se estaban especulando. Consideramos, además, poder inyectar un poco más a la economía de los hogares, y permite que ese dinero se mueva en nuestra economía nacional. Es una medida necesaria poque ya habían pasado cuatro años, que es el periodo más largo de aumento a una RMV. Países vecinos, de Latinoamérica, ya habían aumentado la RMV al 1 de enero de este año, absolutamente todos. Entonces, no era posible que sigamos quedándonos atrás y ojo con la demora más larga que hemos tenido, de cuatro años. Era un tema vital, importante, totalmente constitucional además porque no podemos exigirle a la ciudadanía que viva con dignidad, con un sueldo tan bajo.

—Además, en un momento de encarecimiento de combustibles y los alimentos. A propósito de ello, la crisis hizo que el Congreso libere el dinero de los trabajadores, estamos hablando de las autógrafas de ley que ya están en el Ejecutivo que permiten liberar el 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de este año y además el retiro de hasta S/ 18.400 de los fondos de las AFP. ¿Cuál es la recomendación de su portafolio al Ejecutivo respecto a éstas autógrafas de ley? ¿Van a promulgar las normas permitiendo que los trabajadores tengan acceso a su dinero o la van a observar?

—Todos los temas que pasan por el Ejecutivo, antes se debaten en Consejo de Ministros, así que sería poco consecuente de mi parte emitir un comentario si antes no lo hemos discutido dentro del sector y luego en el propio Consejo de Ministros. Lo que sí te puedo adelantar es que cuando el colega Roberto Kamiche presentó el proyecto de liberación de fondos de AFP para fondos no pensionables, yo misma salí a sustentar su proyecto de ley. En ese sentido creo que mi posición queda clara.

—De otro lado, ¿qué pasó con el caso de los controladores aéreos? ¿Es culpa del ministerio haber dado luz verde a la huelga de los controladores aéreos que perjudicó por algunas horas los viajes en pleno Jueves Santo?

—Yo agradezco de sobremanera esta interrogante. Y sí: es una de las preguntas que me van a hacer el día de la interpelación en el Congreso. Vamos a partir por algo: la huelga es un derecho fundamental. Está prescrito en el artículo 28 de nuestra Constitución. La pregunta entiendo que es la siguiente: si el Ministerio de Trabajo autoriza o no autoriza la huelga de los controladores aéreos. Nosotros no autorizamos y no prohibimos huelgas porque no está dentro de nuestras funciones. Lo que sí podemos hacer es verificar los requisitos de procedencia de la comunicación estipulado en el artículo 73 de la Ley de Negociaciones Colectivas. Lo que hizo la Dirección General de Trabajo (y yo concuerdo con el funcionario que estaba a cargo) es: ¿estos trabajadores cumplen con estos requisitos? y, ojo, dentro de los requisitos estaba claramente estipulado de que tenía que haber personal esencial por la actividad de los vuelos. Las trece primeras horas la empresa cumplió. Los trabajadores cumplieron. Su sindicato cumplió. Así nos dice Sunafil. Pero el día 14, el día jueves, de la huelga salvaje no cumplieron; y cuando no cumplen, inmediatamente lo que hace la cartera de Trabajo a través de Sunafil, que nos reportan la información y nosotros declaramos la ilegalidad de la huelga. Eso es lo que ha sucedido. Nosotros sí declaramos ilegal la huelga, perpo no podíamos declarar improcedente porque ellos cumplían con los requisitos. Pero dejaron de cumplir, y cuando dejaron de cumplir, obviamente declaramos la ilegalidad. Ahora, antes de eso, ¿qué hizo el Ministerio de Trabajo para poder mediar la relación entre los empleadores (Córpac) y los trabajadores (Sindicato de Córpac)? Hicimos cinco extraprocesos. ¿Qué quiere decir? Que en cinco oportunidades (inclusive el día 13) los reunimos a trabajadores y empleadores para que no avance esta huelga, pero igual se fueron a la huelga. No hicieron caso del extra proceso porque no lograron solucionar los conflictos que ellos tenían.

—Esto se vio en Semana Santa, pero ¿cómo nos vamos a guarecer en el país para que esto no vuelva a ocurrir?

—El tema es este: La huelga, se comunique o no se comunique, el Ministerio de Trabajo no la puede parar. Reitero: es un derecho fundamental. Es tanto, así como que tú quieras salir de tu casa y le preguntes al policía si puedes salir de tu casa. Es tu derecho, es tu libertad. Esa es la situación. Ahora, que sirve de antecedente, por supuesto. El caso concreto ocurrido con este sindicato va a servir de antecedente. Lo que sí consideramos pertinente es que tanto los empleadores como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (por ser el sector) puedan sentarse, puedan dialogar y puedan poner las líneas claras para no afectar como se ha afectado a toda la ciudadanía el día Jueves Santo.

—De otro lado, sobre el presunto plagio en su tesis para obtener su grado académico. Se ha hablado del turnitin para verificar si hubo o no plagio. ¿Qué tiene que decir sobre ello?

—No tengo que tomar acciones para poder delimitar sobre el trabajo que he realizado. El trabajo de tesis lo he hecho in situ. Yo tenía prácticas profesionales en Sunat en el año 2013. Recién me habían aprobado los instrumentos de medición; es decir, que pueda aplicar encuestas, que pueda aplicar entrevistas, que son los instrumentos de medición para poder dar operación de mis variables independiente y dependiente. En este caso, en el establecimiento penitenciario de Pocollay de varones en Tacna. Lo que hice fue dejar mi trabajo más o menos en el mes de setiembre del 2013 o 14 (no me acuerdo muy bien), y de allí me fui al penal de Pocollay y estuve aproximadamente seis meses viendo la operacionalización de mis variables independiente y dependiente. Cuando me sacan este tema, para mí es una falta de respeto, primero. Pude haber reaccionado querellando a los medios de comunicación, pero imagínate lo que significaría ir querellando a todos los medios de comunicación y a cada periodista o cada seudo experto que salga. Creo que pierdo mi tiempo y mi tiempo en estos momentos tiene que estar al servicio del país. Lo que sí puedo indicar y lo he dicho en diferentes medios es que yo no he plagiado. Ahora, vienen a supervisar supuestos expertos mi tesis y cuando uno utiliza el software de Turnitin, primero tienes que plantear criterios de exclusión. Imagínate una tesis como la mía de carácter jurídico, colocar la palabra “jurídico”, colocar “latinazgos”, colocar varios términos que solemos utilizar por el argot jurídico. No han excluido ningún término de estos. Entonces lo que percibo es que existe toda la mala intención de tratar de desdeñar mi imagen. Pero esto, ¿a raíz de qué? Justamente a raíz de sacar el decreto supremo nro. 001 sobre limitaciones a la tercerización, y poder entregar el anteproyecto del Código del Trabajo. Creo que era algo que no se esperaba un grueso sector y se han visto afectados. Y como no han podido ver la forma de manchar mi imagen, han inventado un seudo plagio. Entonces, desde este espacio rechazo cualquier intento de mellar mi nombre, mi honor.

—Este jueves deberá acudir al pleno del Congreso a las 06:30 p.m. Es una semana maratónica de interpelaciones a los ministros. ¿En qué va a sustentar su defensa?

—Me están convocando por dos temas: primero, dar a conocer el derecho a huelga en el caso de Córpac y de los controladores aéreos, que a mí me parece un tema sustancial además porque me da la posibilidad de explicarle a los señores congresistas y también a todo el Perú qué es la huelga y cuáles son los límites que se tiene en nuestro país y también la regulación de la misma. Y el segundo tema es sobre Servir. Esos dos temas son los que me convocan este jueves y nosotros estamos yendo con el mejor ánimo, con toda la disposición de poder absolver cada una de las preguntas de los señores congresistas en un evento de dos días maratónico de diferentes carteras.

—Muchísimas gracias, ministra por estar en LR+ Economía.

—Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado a estas horas. Y el jueves invitarlos a que puedan ver las interpelaciones de los ministros. Veamos siempre el vaso medio lleno. Es una oportunidad de poder explicarle al país lo que se avanza desde el Ejecutivo. Muchas gracias.