Turismo generará 5,5 millones de empleos en Latinoamérica durante la próxima década, prevé WTTC

En los próximos 10 años, el sector turismo y viajes generará un estimado de 5,5 millones de nuevos puestos de trabajo en Latinoamérica con una tasa de crecimiento interanual de 4%, según el último Informe de Impacto Económico (EIR) del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, Julia Simpson, Presidenta y CEO del WTTC, señaló que “con la crisis sanitaria global, el sector de Viajes y Turismo de Latinoamérica se ha visto seriamente afectado”. Sin embargo, nuestras últimas investigaciones reflejan claramente una recuperación para el sector y la economía”, añadió.

Balance del turismo latinoamericano durante el 2021

En el 2021, la contribución del sector de viajes y turismo al PIB de Latinoamérica representó el 6,1% (US$ 213,4 billones), lo cual significó un crecimiento de 26,5% con respecto al año anterior, indica el informe de la WTTC.

Sin embargo, este resultado fue menor en US$ 74,7 (-2,1%) billones registrados en el 2019. En ese año, el rubro aportó US$ 288,1 billones al PIB, lo que representó el 8,2% de la economía de la región. No obstante, en el 2020, su contribución cayó en un 41,4%.

En el último año, los empleos relacionados al sector turismo y viajes creció en 8% en comparación con 2020, con lo que el sector generó 14,25 millones de puestos de trabajo; ello significa casi el 7% del total de los empleos en la región. La cifra se encuentra tan solo 1,1% por debajo de lo registrado en 2019.

La situación del turismo mundial en el último año

La contribución del sector global de viajes y turismo a la economía mundial durante 2021 alcanzó los US$ 5,812 billones, es decir, un crecimiento de más de 21,7% respecto al año anterior, de acuerdo con la misma investigación del WTTC.

De esta forma, el sector representa el 6,1% de la economía global. Además, contribuyó con 289 millones de empleos, con un aumento de 6,7% respecto al año anterior, sumando más de 18,2 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector.