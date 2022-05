Mincetur prevé que turismo llegará a niveles prepandemia en el 2026

Carlos Luján Bermúdez es guía turístico profesional desde hace 15 años. La llegada de la pandemia en marzo del 2020 lo obligó a dejar esta actividad por 9 meses. En ese periodo, con el turismo nacional paralizado, se dedicó a otras actividades como la venta de mascarillas y protectores faciales en Pozuzo.

Recién en diciembre de ese mismo año pudo regresar a trabajar como guía, aunque a tiempo parcial debido a la escasez de turistas. Para Carlos, la “recuperación del turismo en la pospandemia ha sido lenta” y a la fecha aún no se logra el flujo de visitantes de antes de la COVID-19.

Panorama del turismo

Hasta el 2019, el sector turismo recaudaba formalmente cerca de US$ 12.000 millones anuales; sin embargo, en los años posteriores a la emergencia sanitaria el monto no supera los US$ 1.500 millones, afirma Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). “Éramos la tercera actividad proveedora de divisas con casi 4% del PBI”, comenta.

En efecto, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), esta actividad en el 2019 significó el 3,9% del PBI nacional, mientras que en el 2020 fue solo el 1,5%; en tanto, en el 2021 se recuperó hasta el 2,0% y este año se estima que aporte el 2,5% del PBI.

Este retroceso también representó una caída de -43,15% en el nivel de empleos vinculados al sector, que pasaron de cerca 1,46 millones en el 2019 a 830.000 en el 2021, según cifras oficiales.

Si bien el año pasado el rubro logró una ligera recuperación como resultado de la flexibilización de las medidas contra la COVID-19, las cifras del turismo receptivo e interno aún se mantienen muy por debajo del 2019.

Como respuesta a esta situación, el 8 de abril el Ejecutivo declaró en emergencia al turismo nacional hasta el 31 de diciembre del 2022.

El plan de emergencia

El miércoles 4 de mayo, el Mincetur publicó el Plan de Emergencia del Sector Turismo. Este documento, elaborado en conjunto con los gremios empresariales, contiene las medidas para mitigar la crisis que atraviesa esta actividad en el Perú, con base en cinco líneas de acción: rescate financiero, apoyo económico, facilitación turística, fomento de inversiones y promoción turística.

De acuerdo con el Plan de Emergencia del Sector Turismo, se prevé que la actividad turística nacional alcanzará los niveles de antes de la pandemia recién en el 2026. La proyección del Mincetur se da en base a los indicadores de flujo de viajes por turismo interno y llegadas de turistas internacionales.

Se pronostica que las llegadas de turistas internacionales alcanzarán el 24,2% en el 2022; 44,2% en el 2023; 63,8% en el 2024; 83,6% en el 2025, y 100,4% en el 2026.

Entre las acciones que propone este documento y así alcanzar las metas del plan se encuentra la gestión de un decreto de urgencia para la reprogramación de los créditos de Reactiva Perú y la ampliación del periodo de gracia hasta por 24 meses.

Al respecto, Carlos Canales, señala que la medida beneficiará a 25.000 empresas y deberá emitirse en un plazo máximo de 10 días. “El dispositivo para la ampliación del Reactiva tiene que salir en mayo porque los bancos ya han notificado el inicio de pagos de las empresas turísticas” , precisa.

En esa línea, el plan también propone la gestión de un proyecto de ley que exonera, fracciona o suspende el impuesto general a las ventas (IGV), impuesto a la renta e ITAN a los prestadores de servicios turísticos. Asimismo, plantea la incorporación de más entidades financieras en las subastas del FAE Turismo.

En las medidas de facilitación turística destaca la creación de un equipo de trabajo para que, entre otros objetivos, priorice la inversión en la construcción y mantenimiento de vías que conecten a los sitios turísticos.

Metas

Turismo interno. Cifra alcanzaría los 24,14 millones de viajes durante este año, es decir, 55,1% más que en el año pasado.

Turismo receptivo. Se estima recibir 1,1 millones de turistas internacionales, 137,8% más que en 2021.

Empleo. Puestos de trabajo llegarían a 900.000, un avance de 8,43% en relación a los 830.000 del 2021.