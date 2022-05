Jaime Delgado sobre el CNP: “El rol que tiene es velar por la alimentación sin conflicto de interés”

Este último sábado 7 de mayo, el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) reveló que recibió un pago de Gloria por un total de S/ 340.000 por los dos avales que la entidad le otorgó a la empresa láctea desde el 2020.

El hecho ha levantado todo tipo de cuestionamientos, ya que el CNP admitió el último 22 de abril la existencia del acuerdo en una opinión técnica solicitada por la legisladora Patricia Chirinos, quien busca derogar el Decreto Supremo 004-2022 y evitar que la leche evaporada solo sea elaborada con leche fresca.

En este escenario, Jaime Delgado, expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, expresó su “preocupación por lo que sucede en la entidad desde antes del aval a Gloria.

“Expreso mi precaución hace varios años por las actitudes del Colegio de Nutricionistas por haber firmado convenios y dando avales a las industrias”, comentó a La república.

Y es que, para el también abogado, el pago de S/ 340.000 por parte de Gloria al CNP, “compromete a la independencia del mismo”.

“El solo hecho es que el CNP, luego de haber recibido 170 o 340 mil soles, ya queda inhabilitado para presentar cualquier opinión que sea imparcial y que no favorezca a una industria. El CNP no está para eso, se desnaturaliza, el rol que tiene es velar por la alimentación sin conflicto de interés y aquí hay clarísimo conflicto de interés”, acotó.

En esa línea, el letrado aseguró que esta práctica ejemplifica mejor “el cómo la industria captura a los colegios profesionales para que salgan en defensa de sus intereses”.

“Ellos utilizan el sello y cuando el consumidor ve una etiqueta que está respaldada, avalado o certificado por el CNP se sorprende y cree que el producto es bueno. Pero, de pronto, tiene cosas o faltan a la verdad. Ese tipo de cosas no se puede dar bajo ningún tipo de circunstancias y sobre todo cuando se reconoce que no se hace análisis de laboratorio si no se basa en la información de la etiqueta”, manifestó Delgado en respuesta a las declaraciones de Antonio Castillo, decano del CNP, quien confesó que el comité que dio el rótulo se limitó a revisar la etiqueta que le presentó Gloria, amparado por el Codex alimentario .

Asimismo, el exparlamentario pidió la desaparición de los avales, puesto que, en palabras del experto, debe ser la industria la que garantice la idoneidad de sus productos.

“Nadie puede dar esos avales, cada industria debe responder por lo que hace, si dicen que si producto es bueno lo tienen que demostrar ante las autoridades, pero el CNP no está para dar certificados ni avales a nadie”, comentó.

No obstante, Delgado aclaró que “son muchos los nutricionistas que no tienen compromiso con la industria y que luchan por una buena alimentación saludable así como contra la obesidad”.