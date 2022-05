Emprendedores con iniciativas sostenibles podrán ganar más de medio millón de dólares

Pequeñas y medianas empresas, así como organizaciones sin fines de lucro y las escuelas secundarias con soluciones de sostenibilidad, podrán ganar premios de más de medio millón de dólares.

Hasta el 6 de julio de este año, podrán presentar su candidatura en una de las cinco categorías: salud, alimentos, energía, agua y centros de enseñanza secundaria. En estas podrán llevarse el Premio Zayed a la Sostenibilidad, galardón mundial pionero de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que reconoce a las organizaciones y centros de enseñanza secundaria con soluciones de sostenibilidad.

El fondo anual del Premio, de US$ 3 millones, recompensa a los ganadores con US$ 600.000 en cada categoría. La de escuelas secundarias globales se divide en seis regiones mundiales ganadoras, y cada escuela puede reclamar hasta US$ 100.000 para iniciar o ampliar su proyecto. Las seis regiones mundiales son América, Europa y Asia Central, Oriente Medio y África del Norte, África Subsahariana, Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacífico.

Aunque los formularios de presentación varían según la categoría, los elementos centrales de cada candidatura residen en las formas innovadoras, impactantes e inspiradoras en que la tecnología, las aplicaciones y las soluciones propuestas pretenden transformar la vida de las personas para mejor.

En las categorías de salud, alimentos, energía y agua, las organizaciones deben demostrar que están mejorando el acceso a productos o servicios esenciales y que tienen una visión a largo plazo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. En el caso de la categoría de escuelas secundarias globales, los proyectos deben estar dirigidos por los estudiantes y estos deben participar activamente en los procesos de planificación, ejecución y seguimiento.