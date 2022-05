Midagri entregaría fertilizantes gratis a los agricultores y ya no con subvención

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Oscar Zea, anunció este viernes 6 de mayo que las compras de fertilizantes del exterior, como la urea, se realizarán de Gobierno a Gobierno.

“Se ha conversado con los gobiernos de Marruecos, Venezuela y Bolivia. Una vez aprobado el Decreto de Urgencia, se procederá con la compra. Ya se están haciendo las coordinaciones logísticas para el traslado y así llegue rápidamente a los agricultores”, señaló Zea durante una mesa de diálogo con organizaciones agrarias de Ayacucho.

En ese sentido, el funcionario señaló que se adelantó una propuesta de Decreto de Urgencia (DU) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que sea aprobado y con ello concretar la compra de urea y otros fertilizantes.

De acuerdo con el Midagri, el proyecto de DU fue entregado al MEF el 27 de abril de este año.

“Esperamos el marco legal, las negociaciones se darán luego de la aprobación del MEF”, señaló Paul Jaimes, secretario general del Midagri, a La República.

Fertilizantes para todos

Jaimes explicó que países como China, Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Indonesia, Argelia, Irak, Bolivia, Ecuador y Venezuela se han presentado para ofrecer cotizaciones de precios y cantidad de stocks que estos puedan ofrecer al Perú. Pero no existe un acuerdo comercial.

Y es que la meta, desde Midagri, es conseguir un promedio de 250.000 toneladas “para satisfacer la demanda nacional hasta fin de año, para lo cual se tiene un presupuesto de S/ 950 millones” .

Hace algunos días, el Midagri presentó la exposición de motivos del proyecto de Decreto de Urgencia, en el cual se estipulaba una estimación fiscal de 990 millones 991.574 soles. De este monto, 974 millones 277.954 soles estaban destinados solo para el costo de subvención de los fertilizantes.

No obstante, Jaimes refiere a este diario que desde el MEF se les advirtió que no era viable un subsidio, por lo que han optado por entregar la urea sin costo alguno a los productores.

“Conforme al artículo 60 de la Constitución, no podemos crear una falsa competencia empresarial, es decir, que no podemos vender ni así sea subsidiado este producto porque existen empresas a nivel nacional como el caso de los importadores. En ese sentido, será distribuida de forma gratuita, ya no será subvencionada de forma alguna ”, adelantó.

“Este es un asistencialismo paliativo por la emergencia, dado que no contamos o no tenemos una planta de fertilizantes en el Perú, por tal motivo es lógico prever que esto va a suceder igual el próximo año”, acotó.

La distribución, operatividad y logística de los nutrientes estaría a cargo de Agrorural a todos los agricultores a nivel nacional. Los S/ 950 millones también incluyen estos gastos.

El proyecto de DU consideraba como beneficiarios a los productores agrarios y organizaciones de productores. Algunos de estos tenían restricciones como el número de hectáreas. No obstante, Jaimes señaló que no habrá distinción alguna.

“A todos se les va a dar, debemos ser justo y equitativo. Creo que los micros y pequeños agricultores son los más golpeados porque no pueden con esta crisis, dado que su producto final mantiene a ese precio y el fertilizante sigue aumentando”, explicó.

Por último, Paul Jaimes, precisó que “ahora no solo habría que preocuparse solo en la compra o pago, también habrá que considerar el tiempo que demora la entrega desde el país de origen”, así como el lapso de la distribución en suelo peruano según la necesidad de las regiones.

De hecho, Midagri tiene en mente, una vez aprobado el DU por el MEF, obtener un primer cargamento de 45.000 toneladas de fertilizantes provenientes desde Bolivia (5.000 toneladas), Venezuela y Ecuador; ambos con 20.000 toneladas, respectivamente.

Y es que el traslado desde Bolivia sería por tierra hasta Puno, en un periodo de 5 a 7 días; desde Ecuador tardaría 7 días en barco hasta Tumbes o Paita; mientras que desde Venezuela habría que esperar un periodo de 30 días, también por mar. En tanto, el trasporte desde Canadá y Estados Unidos implicaría un periodo de 30 a 60 días.