A diario se cometen más de 45 estafas bancarias y robos de datos en el país

“No solo me asaltaron, sino que hackearon mi cuenta, sacaron los ahorros que tenía y desde mi usuario pidieron dos créditos por 25 mil soles”. Brenda Crispín Trebejo está nerviosa. Primero porque no entiende cómo pudo sucederle eso y segundo porque no se siente protegida por el banco de su tarjeta.

Lo que podría ser un caso aislado resultó ser uno de los delitos más frecuentes en los últimos dos años. El 24 de marzo, Brenda permaneció dos horas cautiva por el chofer de un taxi y dos cómplices que, bajo amenazas, le robaron sus datos para ingresar a sus cuentas bancarias.

Apenas llegó a casa bloqueó sus tarjetas. Sin embargo, esa misma noche le llegó un contrato del BBVA por un crédito llamado ‘Préstamo al toque’.

“Fui al banco y comprobé que habían sacado un préstamo de 14.600 soles; además, sustrajeron dinero de una cuenta mancomunada”, denunció.

Muchas personas son víctimas del SIM Swapping, una modalidad de robo con la cual pueden captar dinero con solo un número celular. Foto: ABC

Y en Interbank, según reveló, permitieron que retiren 10.000 soles de una tarjeta de crédito a una cuenta de débito de ella en varios movimientos.

Fraudes en aumento

Las estafas informáticas representan el 80% de casos atendidos por la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología de la PNP. El coronel Erick Ángeles, jefe de esa unidad, manifiesta que la Policía recibe un promedio de 45 denuncias diarias de este tipo de delitos, en todas las regiones del país.

“Dentro de los ciberdelitos, la modalidad de mayor incidencia es el fraude informático, que puede ser a través de la clonación de tarjeta. También está el fraude en el comercio electrónico o en las operaciones y transacciones que podrían darse en la banca”, informó.

En el 2021, solo la División de Estafas recibió 99 denuncias por montos de 5 millones 267 mil 265 soles y de un millón 46 mil 844 dólares. En enero de este año, se recibieron cinco denuncias por montos de 128 mil 500 soles y 38 mil 200 dólares.

Suplanta número celular

La ciberdelincuencia tampoco respetó a Moisés Piscoya, el conocido traductor de lenguaje de señas. El 8 de febrero, a través de sus redes sociales, pidió apoyo a Osiptel tras quedarse sin línea móvil. Sin embargo, alguien sacó una tarjeta de débito a su nombre y retiró S/1.500.

“Suplantaron mi número celular, de pronto no tenía servicio, tuve que bloquearlo, pero ya habían sacado de mi tarjeta de Saga 1.500 soles, pero ¿cómo Movistar puede darle a otra persona mí número sin mi firma y autorización?, criticó.

Traductor. Moisés Piscoya también es una de las víctimas. Foto: John Reyes/La República

El incremento de estas estafas se debe al vuelco masivo de usuarios a canales digitales durante la pandemia del COVID-19, según advierte la PNP.

Mensajes privados

Los delincuentes se hacen de datos personales y, entonces, roban dinero, hacen consumos con sus tarjetas o piden préstamos de rápido otorgamiento.

El periodista Álvaro Arce también denunció la sustracción de 8.300 soles de su tarjeta de crédito del BBVA bajo la modalidad de SIM swapping. Ocurrió el 28 de diciembre de 2021.

Los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y, entonces, robarles dinero, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.

“Se contactan por mensajes privados y piden los datos de una cuenta para transferir ese dinero a un tercero que, generalmente, nada tiene que ver, pero al que le crearon una cuenta falsa con alguna foto de DNI y datos robados de Internet”, explicó la PNP. Urge que los bancos mejoren la seguridad de sus aplicativos.

Claves

La PNP ha detectado hasta 8 modalidades: el robo de identidad, falsas emergencias familiares, phishing (divulgación de datos), ofertas fraudulentas, recojo de tarjeta, estafa de las vacaciones, búsqueda de empleo y el vishing (suplantación).

Afectan a quienes inician su proceso de bancarización en línea.