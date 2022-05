Día de la Madre: importaciones de chocolates, smartphones y tablets se dinamizaron en el primer trimestre

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) reveló que los smartphones, tablets y chocolates han logrado un importante dinamismo en sus importaciones por la campaña por el Día de la Madre, pues han registrado al primer trimestre una tendencia al alza.

Así, entre enero y marzo de este año, los equipos telefónicos inteligentes, también llamados smartphones, registraron un valor importado de US$ 357 millones 800.000 tras la adquisición de 1 millón 956.308 unidades, siendo China y Vietnam los principales países proveedores del mercado peruano.

Se destaca el aumento en los valores de las importaciones de los smartphones desde Vietnam, los cuales pasaron de US$ 33 millones 900.000 en valor, con 207.287 unidades en enero del presente año a US$ 44 millones 600.000 y 202.872 unidades en marzo, observándose así un aumento en el precio promedio por unidad del 33,9%.

El Idexcam consideró que, en general, el avance en las importaciones de estos equipos móviles se debe a que se han constituido, en el tiempo, en herramientas indispensables en la vida cotidiana de las personas, sea para uso laboral o en el hogar. Esto, ya que hoy en día no se limita solo a realizar o recibir llamadas telefónicas, sino su uso es mayor: va desde agendas digitales y entretenimiento, hasta terminales de noticias.

Por otra parte, también resaltó el hecho que se observa una disminución en las unidades importadas en el mes de marzo (701.047), en relación al mes de enero (833.512).

En el caso de las tablets, las importaciones en el periodo de análisis totalizaron US$ 54 millones 200.000 tras la adquisición de 381.258 unidades, siendo China de manera absoluta el principal proveedor con una participación del 99% del total importado.

De acuerdo con la estadística de importaciones, en enero se importaron 119.691 tablets por un valor de US$ 15 millones 560.000. En febrero, las unidades importadas ascendieron a 124.276 con un valor de US$ 18 millones 360.000, mientras lo correspondiente a marzo, lo importado superó las 137.291 unidades valorizado en US$ 20 millones 320.000.

En el caso de los chocolates, producto muy presente en estas celebraciones, las importaciones al primer semestre sumaron 4.243 toneladas valorizadas en US$ 11 millones 430.000, siendo Colombia el principal país proveedor de este producto, seguido de México.

“En enero se compraron del exterior con 1.011 toneladas de chocolate, por un valor de US$ 2 millones 750.000, en febrero se observa un incremento tras la adquisición de 1.283 toneladas por un valor de US$ 3 millones 480.000. En tanto, en marzo se continuó con esa tendencia creciente, llegándose a importar 1.949 toneladas con un valor de US$ 5 millones 210.000”, anotó Óscar Quiñones.