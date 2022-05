Supermercados acatan exonerar IGV a alimentos

Por Jackeline Cárdenas y Gianella Aguirre.

Ayer fue el tercer día desde que entró en vigencia la norma que exonera del impuesto general a las ventas (IGV) al pollo, huevo, pan, fideos y azúcar. Un equipo de La República ha podido verificar que en supermercados como Plaza Vea no se registra el cobro de este impuesto a estos alimentos, tampoco en minimarkets como Tambo y Mass ni en el supermercado mayorista Mayorsa.

No obstante, los precios no reflejan una variación, sino que se mantienen.

Mientras que, en los mercados Productores de Santa Anita y Caquetá, el precio del kilo de huevo ha mostrado una reducción de hasta S/ 0,60, ya que la semana pasada se encontraba en S/ 7,00 y ahora alcanza los S/ 6,40. Además, en distritos como Los Olivos y Villa María del Triunfo el pan francés sigue costando 4 por S/ 1,00.

Alza de precios seguirá

Carlos Sandoval, director del Observatorio de Datos Económicos, advierte que el precio de los alimentos seguirá subiendo y que este es un problema que afecta a todos los países. “El maíz ha incrementado su precio en 25% de marzo a abril, no ha parado de subir; entonces esto puede afectar al precio del pollo. A los productores les convendría bajar el precio para vender más porque todavía no se llega a niveles prepandemia. Sin embargo, por el alza de los insumos, tal vez esto no se pueda hacer”, precisa.

El especialista agrega que la exoneración del IGV no se va a notar en los mercados informales, pero sí en supermercados y minimarkets.

“La exoneración del IGV lo que hará es atenuar la subida más que una reducción real. A la gente seguro le va a incomodar, pero lamentablemente no se va a apreciar la reducción”, precisa Sandoval. Por eso recomienda que el Estado brinde un respaldo económico a las familias más vulnerables a través de los programas sociales con los que ya cuenta.

Datos

Mayoristas. En el mercado Santa Anita, el saco de arroz está desde S/ 110, pero ha subido hasta S/ 15,00 debido al alza del flete, según los vendedores. Mientras que el saco de azúcar cuesta S/ 170.

Fertilizantes. Especialista alerta de que la crisis de fertilizantes va a seguir causando incertidumbre y se deben buscar soluciones rápidas, ya que afectará a la producción interna de alimentos.