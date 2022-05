Exportación manufacturera superó los US$ 1.000 millones durante el primer bimestre

Desde la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX) informaron que los envíos manufactureros totalizaron US$ 1.053 millones durante el primer bimestre de este año, cifra que es 31,5% mayor a lo registrado en el mismo periodo de 2021.

Además, recalcan que por primera vez se supera la barrera de los US$ 1.000 millones en un periodo similar.

No obstante, advierten desde Adex que pese al buen arranque, cuatro sectores (textil, confecciones, metalmecánica y varios) no lograron superar sus montos máximos de años anteriores.

“Si bien la tendencia es positiva, el objetivo es superar las cifras históricas en cada sector cerrando el 2022 con nuevos récords. Confiamos que se pueda lograr, pues la actividad manufacturera involucra mano de obra especializada, especialmente en tecnología e innovación, generando muchos puestos de trabajo”, señaló la gerenta de Manufacturas del gremio, Melissa Vallebuona Peña.

Vallebueno añadió que otro factor clave es el acercamiento de los compradores extranjeros a proveedores más cercanos a sus zonas productivas, marcando una gran distancia ante los sobrecostos generados por la crisis internacional y el conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia.

Desgranando el progreso

El rubro con mejor desempeño por monto FOB fue el químico, con US$ 332 millones 983.000, y una evolución de 31.9%. Además, concentró el 31,6% del total. Sus partidas destacadas fueron el ácido sulfúrico, óxido de cinc, alcohol etílico sin desnaturalizar y las demás placas y láminas de polímeros de propileno, los cuales se dirigieron principalmente a Chile, EE.UU., Ecuador, Bolivia y Colombia.

La siderometalurgia llegó a 276 millones 178.000 y representó el 26,2% de los despachos industriales, presentando un alza de 36,8%; mientras que la prendas de vestir pese a lograr US$ 204 millones 032.000 y una variación positiva de 33,5% no pudo superar su mejor monto registrado en 2008 (US$ 228 millones 171.000).

Por su parte la metalmecánica llegó a 90 millones 717.000 y aumentó sus pedidos en 23,1%, pero tampoco superó el monto del 2019 (US$ 95 millones 266.000)

Finalmente, el sector ‘varios’ (compuesto por el papel, joyería, orfebrería, artesanía, entre otros) totalizó US$ 67 millones 674.000 y creció 19.8%. Sus principales mercados fueron Estados Unidos, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia.