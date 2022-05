Majes II: adenda 13 podría firmarse en dos semanas para reactivar proyecto

Los días siguen pasando y Majes Siguas II no se reactiva. El Consejo Regional de Arequipa (CRA) dio permiso en febrero pasado para la firma de la adenda 13 y echar andar el proyecto agroindustrial.

Semanas atrás, Arturo Arroyo, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), manifestó que la demora se debía a que la concesionaria Cobra no respondía ante la propuesta de anular los trámites que inició para la caducidad del contrato del proyecto. Ahora el mensaje es otro y con nuevo plazo.

“Estamos esperando que el trámite del quinto desembolso avance un poco más. No queremos firmar e incumplir con el pago. Por eso no nos urge avanzar con la firma”, sostuvo el funcionario. El quinto desembolso es el pago a Cobra de US$ 48 millones de dólares. Para ello Autodema inició el requerimiento a la Cooperación Andina de Fomento (CAF) que financia parte de la inversión que le corresponde al Estado. La CAF debe aportar en total US$ 230 millones a crédito.

Arroyo indicó que tuvieron que realizar varios trámites para reactivar el crédito debido a la paralización de las obras por 4 años. Detalló que el directorio de la CAF en sesión ya aprobó la entrega del dinero y que solo falta que el trámite pase por varias oficinas del banco. El gerente de Autodema calculó que el dinero estaría disponible entre 15 días .

Una vez se tenga la fecha de la entrega del monto, inmediatamente se convocará a la concesionaria para la firma. “Esta semana vamos a invitar a la empresa. Estaremos firmando de acá unos 10 días la adenda 13″, refirió. Una vez de la aprobación, Cobra debe incrementar el monto de sus garantías de fiel cumplimiento del proyecto. De ahí se tiene 15 días para pagarle los US$ 48 millones. “Lo que queremos es que coincida el trámite del desembolso con los otros plazos”, sostuvo. Caso contrario advirtió que caerían en sanciones.

En cuanto si Cobra desistirá de los pedidos de caducidad y trato directo, caminos para un arbitraje internacional, Arroyo deslizó que ellos conocen del tiempo para conseguir el dinero de la CAF y que por eso tampoco se apresuran. “Todo esta conversado, ya les hemos entregado los documentos y Cobra los está revisando. Solo es cuestión de quedar una fecha y listo”, manifestó.

Por último, Arroyo indicó que su pedido de modificar el Acuerdo Regional N° 056-2021 al CRA, puede realizarse después de firmar la modificación del sistema hidráulico del proyecto. Este procedimiento es para actualizar el monto del crédito de los US$ 48 millones aprobado en soles.

CRA pide explicaciones

El consejero regional Harberth Zúñiga indicó que solicitarán un pronunciamiento oficial del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre la demora en la reactivación del proyecto Majes II. Sostuvo que esto lo harán en la sesión del CRA del 10 de mayo. “Se necesita una posición seria a la opinión pública. Guardar silencio da cabida a muchas conjeturas”, sostuvo. La información que maneja Zúñiga es que para la quincena de mayo se debería firmar la adenda 13. Agregó que se debe ser sincero si los problemas son por incapacidad de la gestión o de la concesionaria. “Tanto se sufrió para que aún no tengamos nada”, se quejó.