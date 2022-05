Inversión en infraestructura de transporte superó los US$ 166 millones en primer trimestre del 2022

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que durante el primer trimestre del 2022 la inversión en infraestructura de transporte en los 32 contratos de su concesión alcanzaron los US$ 166,90 millones.

La entidad resaltó en una nota de prensa que el mayor dinamismo de estas inversiones se refleja en vías férreas, específicamente en la Línea 2 del Metro de Lima con US$ 61,61 millones ejecutados, seguido del sector de carreteras con US$ 57,58 millones, el sector portuario con US$ 45,38 millones y aeropuertos con capitales por US$ 2,31 millones.

En ese sentido, el organismo mencionó que la inversión acumulada en infraestructura de transporte efectuada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP) a marzo de este año sumaron US$ 10,152 millones, lo que representó el 61,14 % del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias.

Respecto al nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, el Ositrán señaló que la infraestructura vial representa el 94,61%, seguido por los capitales en puertos (62,25%), ferrocarriles y el Metro de Lima y Callao (50,88%) y aeropuertos (21,62%).

Inversiones en marzo 2022

Las inversiones de marzo del 2022 alcanzaron alcanzaron los US$ 86,81 millones, impulsadas principalmente por los capitales de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la ejecución de US$ 53,03 millones, reportó el Ositrán.

A detalle, las inversiones en puertos llegaron al US$ 16,96 millones y destacaron los capitales colocados en el Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal portuario del Callao, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry y el Terminal Portuario de Paita.

Asimismo, la inversión en carreteras sumó US$ 16,81 millones, impulsada por las obras realizadas en la Red Vial N° 4 Pativilca-Puerto Salaverry, la Autopista del Sol-Trujillo Sullana, IIRSA Norte Paita-Yurimaguas e IIRSA Sur tramo 4: Azángaro-Inambari.