¿Cuál es el precio del pollo, huevos, pastas, azúcar y pan con la reducción del IGV?

Con información de URPI

La exoneración temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV) entró en vigencia desde el inicio de mayo. Esto se da luego de que el Pleno del Congreso aprobara con 97 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones esta medida que busca abaratar los costos de los productos de la canasta básica.

Revisa las variaciones en los precios de diferentes alimentos como el pollo, fideos, huevo y el azúcar en los mercados de Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de Miraflores y Surquillo durante el segundo día que se viene llevando a cabo esta normativa.

¿Cuánto ha variado el precio de los productos de la canasta básica en diferentes mercados?

Tras tomar vigencia la medida desde el 1 de mayo, en el mercado Cooperativa Sarita Colonia (distrito de Chorrillos), los precios han presentado una ligera disminución. El kilo de azúcar cuesta S/ 4, un sol menos al precio de S/ 5 en el que se ubicaba hace 15 días. Por su parte, el costo del kilo de huevo tuvo una leve baja, de S/ 7.50 pasó a S/7.30, mientras que el fideo se mantiene fijo en S/ 3.80. En esa línea, el pollo puede ser adquirido entre S/ 7 a S/ 7.50, un costo menor comparado a los S/ 9 que costaba hace unos días.

“Creo que el IGV es teórico y en la práctica no se va a cumplir por la razón que yo he comprado la semana pasada 10 sacos de azúcar y no puedo bajar porque mis costos no han bajado, tendrán que venderme mayoristas, tendrán que demostrarme la bajada para yo bajar recién”, señaló uno de los vendedores de abarrotes a La República, quien mostró su descontento debido a que el nuevo decreto le afectaría al haber comprado productos de primera necesidad semanas atrás a un precio alto.

El precio del fideo se ha mantenido igual durante los últimos meses. Foto: LR/Urpi

Asimismo, en el mercadillo de 1 de Surquillo (distrito de Surquillo), el kilo de huevo no ha disminuido su precio: desde hace tres semanas y se mantiene en S/ 8. De igual forma, el kilo de fideos y el de azúcar ha aumentado su valor: de S/ 3 a S/ 4.80 y de S/ 3.80 a S/ 5, respectivamente. Finalmente, el pollo se ubica en S/ 7.50, lo que es equivalente a solo una reducción de S/ 1 del costo normal.

“No se ve el resultado, se supone que debía de bajar pero no hubo ninguna baja y esos precios están desde la semana pasada”, señaló uno de los comerciantes del establecimiento.

PUEDES VER: Zanahoria y azúcar rubia lideraron alza de precios durante abril en Lima

En el distrito de Villa El Salvador, en el mercado 12 de Mayo, los precios se han reducido también en un mínimo porcentaje. El costo del kilo de azúcar es de S/ 4 a comparación de la semana pasada que se ubicaba en S/ 4.50. De igual forma, el kilo de huevo pasó de S/ 7.50 a S/ 7 y el kilo de fideos se mantiene en S/ 3.50.

Esta baja disminución en los precios ha causado que muchos comerciantes se muestren escépticos sobre la medida que exonera del IGV en algunos productos. “Un gran cuento, ni se va efectuar, primero debe atacar los insumos para producir los fideos; si tú no atacas al insumo, cómo vas a creer que el fideo va a costar menos y el dólar está subiendo. Como comerciante, me doy cuenta que no es verdad (la exoneración del IGV)”, indicó un vendedor.

En el mercado Miguel Iglesias (distrito de San Juan de Miraflores), el precio del kilo del pollo ha disminuido entre S/ 0.50 y S/ 1 y se ubica en S/ 7. Por su parte, los vendedores desconocen los motivos para la disminución de este producto: “Ha bajado, no sabemos, no entiendo por qué el pan está caro, se supone que era por el maíz, pero ahora el pollo ha bajado. (Sobre el IGV) no estaba enterada”, contó una de las comerciantes.

Además, en este mercado mayorista el kilo de huevo cuesta S/ 1 menos que las semanas pasadas y se encuentra en S/ 7, mientras que el kilo de azúcar pasó de estar a S/ 4.50 a S/ 3.70. Al igual que en los otros mercados, los fideos se venden al mismo precio de S/ 3.80.

El producto que más ha mostrado una reducción en su costo ha sido el pollo , muchos usuarios lo puedan adquirir hasta en S/ 5.50.

Los compradores han podido adquirir el pollo hasta en S/5. Foto: Urpi/LR

“(Está) S/ 6.80 y la semana pasada a S/ 7.50. Bueno de lo que estaba (antes), ahora al menos se puede comer porque estaba hasta 10 soles y (el motivo) no sé, pero todo (lo demás) está caro y el gobierno no hace nada”, indicó una compradora.