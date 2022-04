Representante del Vaso de Leche rechaza marcha avalada por Chirinos: “Sacaron a las madres con engaños”

La representante de la Asociación Nacional de Mujeres Organizadas del Vaso de Leche, Silvia Pareja, rechazó la marcha avalada por la congresista Patricia Chirinos. En esta protesta, realizada el jueves 28 de abril, madres de familia de Lima y Callao se mostraron en contra de la reciente normativa del Ejecutivo sobre la leche evaporada. Sin embargo, la lideresa de la organización popular sostuvo que tal decreto no tendría relevancia para el programa de refuerzo alimentario.

“ Esta lucha ha sido para que deroguen un decreto supremo que a nosotros no nos afecta . Eso es un pleito de grandes, no nuestro”, aseguró Silvia Pareja, este viernes 29 de abril, en Exitosa. “Es una irresponsabilidad haber sacado a las madres a luchar por algo que a nosotros no nos justifica”, continuó la representante de la organización en relación al Decreto Supremo N.° 0004-2022-MIDAGRI.

Instantes después de la marcha, Patricia Chirinos brindó una conferencia de prensa junto a madres del Vaso de Leche e indicó que había ingresado un proyecto de ley para derogar el decreto supremo del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri).

El documento de la legisladora asegura que la norma del Ejecutivo degrada el nivel de la leche evaporada al hacerla “más aguada” y que por ello no aportaría “los nutrientes necesarios”.

La representante del Vaso de Leche expresó sus sospechas sobre la iniciativa de Chirinos. “A mí me extraña que ayer sale una marcha y (que) la señora Chirinos (...) a los cinco o diez minutos presentó el proyecto de ley ya elaborado”, cuestionó Silvia Pareja en Exitosa.

Pareja aseguró que la congresista de Avanza País no la representa. “Que me diga ella por qué cree que la leche fresca no nos nutre y la leche evaporada sí nos nutre. Que la señora se preocupe por luchar por el aumento de nuestro presupuesto”, emplazó la lideresa social.

Asimismo, la representante nacional del Vaso de Leche lamentó que la marcha del jueves haya tenido fines distintos a la de su organización.